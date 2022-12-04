Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 4 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

Yargı bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, her Pazar akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. 4 Aralık 2022 Kanal D yayın akışına göre, bu akşam Yargı dizisinin yerine Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni canlı olarak yayınlanacak. Hal böyleyken Yargı dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Bu noktada dizinin sevenleri, ''Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? İşte, 4 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm tarihi ve saati...