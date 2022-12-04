Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 4 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yargı'nın 45. Bölümünde Ilgaz, Serdar'ın ölümündeki sır perdesini aralamaya çalışırken Yekta, kirli oyunlarıyla ortalığı fena karıştırıyor.

İpin ucunu çeken Ceylin için sorularına cevap alma zamanıdır. Ancak tüm bu cevaplar Serdar vakasıyla uğraşan Ilgaz'ı da ilgilendirmektedir. Ailesi ve adalet arasında kalan Ceylin'i zor bir viraj beklemektedir.