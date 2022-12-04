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Haberler Yaşam Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 4 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı
Giriş Tarihi: 04.12.2022 15:32 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 15:32

Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 4 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

Yargı bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, her Pazar akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. 4 Aralık 2022 Kanal D yayın akışına göre, bu akşam Yargı dizisinin yerine Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni canlı olarak yayınlanacak. Hal böyleyken Yargı dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Bu noktada dizinin sevenleri, ''Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? İşte, 4 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm tarihi ve saati...

Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 4 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi, iki sezondur en sevilen yapımlar arasında yer alıyor. Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal gibi isimleri buluşturan dizi, 76. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yayınlanan 4 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı sonrası Yargı dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Dizi saatinde Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nin yer aldığını gören izleyiciler, arama motorları üzerinden Yargı neden yok, günü mü değişti sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, Yargı yeni bölüm tarihi ve 4 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı…

Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 4 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

YARGI BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

4 Aralık 2022 Pazar tarihli Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ile karşılaştı.

Bu gelişme sonrası Yargı dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.

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Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 4 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

4 Aralık Pazar Kanal D yayın akışına göre, Yargı dizisinin yeni bölümü bu akşam 20:00'de ekrana gelmeyecek.

Dizinin yeni bölümü, canlı olarak yayınlanacak Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nden hemen sonra saat 20.45'te izleyici karşısına çıkacak.

Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 4 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

4 ARALIK 2022 KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni

20:45 Yargı

00:15 O Kız (Tekrar)

Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 4 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yargı'nın 45. Bölümünde Ilgaz, Serdar'ın ölümündeki sır perdesini aralamaya çalışırken Yekta, kirli oyunlarıyla ortalığı fena karıştırıyor.

İpin ucunu çeken Ceylin için sorularına cevap alma zamanıdır. Ancak tüm bu cevaplar Serdar vakasıyla uğraşan Ilgaz'ı da ilgilendirmektedir. Ailesi ve adalet arasında kalan Ceylin'i zor bir viraj beklemektedir.

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