Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı

Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. 8 Ocak Pazar Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu noktada başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' soruları 8 Ocak Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, Yargı yeni bölüm tarihi ve saati...