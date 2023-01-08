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Haberler Yaşam Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı
Giriş Tarihi: 08.01.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 12:03

Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı

Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. 8 Ocak Pazar Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu noktada başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' soruları 8 Ocak Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, Yargı yeni bölüm tarihi ve saati...

Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Yargı, Pazar akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan gibi isimleri buluşturan dizi, konusu ve oyuncu kadrosu ile beğeni topluyor. Yayınlanan 8 Ocak Kanal D yayın akışı sonrası Yargı dizisinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Yayın akışında dizi saatlerinde farklı bir yapımın yer aldığını gören seyirciler, Yargı dizisi neden yok, final mi yaptı sorularına yanıt arıyor. Peki, Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı…

Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı

YARGI BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

8 Ocak 2023 Pazar tarihli Kanal D yayın akışına göz atan seyirciler, dizi saatinde Belalı Tanık filmi ile karşılaştı.

Bunun üzerine Yargı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.

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Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisi yılbaşı nedeniyle ekranlara 2 hafta ara verdi. 8 Ocak Pazar Kanal D yayın akışına göre, Yargı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.

Dizinin 50. yeni bölümü, 15 Ocak 2023 Pazar akşamı saat 20.00'de yayınlanacak.

Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı

8 OCAK 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Gırgıriye'de Büyük Seçim

16:00 O Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Belalı Tanık

Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı

YARGI 49. SON BÖLÜM ÖZETİ

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın 49. bölümünün konusu şöyle;

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