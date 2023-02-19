Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? 19 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası ülke genelinde milli yas ilan edildi. Felaketin 14. Gününe girilirken geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi. Bu noktada Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı bu akşam var mı yok mu sorusu yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam mı?'' soruları 19 Şubat Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Yargı bugün var mı, neden yok? İşte, yeni bölüm tarihi ve saati...