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Haberler Yaşam Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? 19 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı
Giriş Tarihi: 19.02.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 12:39

Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? 19 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası ülke genelinde milli yas ilan edildi. Felaketin 14. Gününe girilirken geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi. Bu noktada Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı bu akşam var mı yok mu sorusu yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam mı?'' soruları 19 Şubat Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Yargı bugün var mı, neden yok? İşte, yeni bölüm tarihi ve saati...

Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? 19 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören dizisi Yargı, Pazar akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Aslan, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimleri buluşturan dizi, bu hafta da Kanal D yayın akışı içerisinde yer almadı. Dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceğini merak eden seyirciler, Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok sorusuna yanıt arıyor. Deprem faciası nedeniyle diziler kanalların yayın akışlarından çıkarılmıştı. Peki, Yargı bugün var mı, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? İşte, 19 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı…

Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? 19 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

YARGI BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

19 Şubat 2023 Pazar tarihli Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Yargı dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi.

Yargı dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Arama kurtarma çalışmalarını anbean kamuoyuna aktaran kanallarda bu hafta da diziler ekranlara gelmeyecek.

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Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? 19 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yargı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Konuya dair yapım şirketi ve kanallardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ancak çekimlerin başladığı biliniyor. Buna göre, dizinin 54. Yeni bölümünün 26 Şubat 2023 Pazar akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? 19 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI | 19 ŞUBAT 2023 PAZAR

12.15 Arka Sokaklar

13.45 Üç Kız Kardeş

16.15 Yargı

19.00 Kanal D Ana Haber

20.00 Cehennem Melekleri

21.30 Cehennem Melekleri

23.00 Yüce Thor

Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? 19 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

YARGI 53. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı'nın 5 Şubat 2023 Pazar günü yayınlanan 53. Bölümünde kaçırılan Defne ile ilgili acı bir haber geliyor!

Olay yerinde Defne'nin çantasının bulunması ile birlikte Ilgaz'ın dünyası başına yıkılır. Üstelik Metin'in durumu kritiktir, kendileriyle uğraşan bu çetenin yapabileceği kötülüklerin büyüklüğü artık herkesi tedirgin etmektedir.

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