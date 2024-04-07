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YARGI bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 7 Nisan Kanal D yayın akışı
Giriş Tarihi: 07.04.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
18:59
YARGI bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 7 Nisan Kanal D yayın akışı
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı yeni bölüm fragmanı ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Yargı'nın son bölümünde Tuğçe'nin olay yeri bulunmuş, detayların peşine düşülmüştü. Öte yandan dizinin sıkı takipçileri Kanal D yayın akışı sayfasında yeni bölümü göremeyince, 'Yargı bu akşam var mı, yok mu, neden yok' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 7 Nisan Kanal D yayın akışı ile Yargı dizisi ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı