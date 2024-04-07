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Haberler Yaşam YARGI bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 7 Nisan Kanal D yayın akışı
Giriş Tarihi: 07.04.2024 18:59 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 18:59

YARGI bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 7 Nisan Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı yeni bölüm fragmanı ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Yargı'nın son bölümünde Tuğçe'nin olay yeri bulunmuş, detayların peşine düşülmüştü. Öte yandan dizinin sıkı takipçileri Kanal D yayın akışı sayfasında yeni bölümü göremeyince, 'Yargı bu akşam var mı, yok mu, neden yok' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 7 Nisan Kanal D yayın akışı ile Yargı dizisi ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı

YARGI bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 7 Nisan Kanal D yayın akışı

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yargı son bölümde Ilgaz emniyettekiler ile birlikte Tuğçe'nin olay yerini bulmuş, detayların peşine düşmüştü. Şimdi ise gözler yeni bölümde olacaklara çevrildi. Öte yandan dizinin sıkı takipçileri Yargı'nın yeni bölümünü Kanal D yayın akışında göremedi. Peki, YARGI bu akşam var mı, yok mu? Yargı dizisi yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? 7 Nisan Kanal D yayın akışı

YARGI bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 7 Nisan Kanal D yayın akışı

YARGI BU HAFTA (PAZAR) VAR MI, YOK MU?

Kanal D dizisi Yargı, her Pazar akşamı saat 20.00'de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Ancak dizinin yeni bölümü ( 89. bölüm) bu hafta severleriyle buluşamayacak.

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YARGI bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 7 Nisan Kanal D yayın akışı

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yargı yeni bölümde Ilgaz ve Ceylin, Eren'in yapabileceklerinden korkarken, işler hiç de planlandığı gibi gitmiyor!

Yargı yeni bölümüyle: 14 Nisan Pazar akşamı Kanal D'de!

YARGI bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 7 Nisan Kanal D yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI | 7 NİSAN

06:50

Küçük Bey

08:30

Konuştukça

09:30

Set Ekstra

09:45

Magazin D Pazar

12:45

Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45

Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30

Gırgıriye'de Cümbüş

16:30

Üç Kız Kardeş

18:30

Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00

Titanik

00:00

Yargı – TEKRAR

YARGI bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 7 Nisan Kanal D yayın akışı

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ilgaz emniyettekiler ile birlikte Tuğçe'nin olay yerini bulmuş, detayların peşine düşmüştür. Bulacakları en ufak delil, öğrenecekleri bilgi kırıntıları onları hiç ummadıkları yerlere sürükleyecektir. Özellikle cinayet büro tüm birimleriyle seferberlik halindedir.

Eren'in emniyetten ve olası tüm sıcak gelişmelerden bağı kesilmiştir. Olanca hıncıyla kızının soruşturmasını kendisi paralel bir şekilde yürütmek zorundadır. Kapatılmış tüm kapıların aksine ona yardım için bekleyen ardına kadar açık bir kapı bulur. İsimsiz saldırganların, Eren için bir cisme bürünmesi an meselesidir artık…

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