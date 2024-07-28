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Haberler Yaşam Yargıtay'dan ilginç karar! Sabah saatlerinde başka kadının evine gitmek zinaya işaret eder
Giriş Tarihi: 28.07.2024 07:27 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 07:28

Yargıtay'dan ilginç karar! Sabah saatlerinde başka kadının evine gitmek zinaya işaret eder

İstanbul'da Zülal ile Cenk çifti arasında yaşanan boşanma davasıyla ilgili Yargıtay ilginç bir karara imza attı. Karşılıklı açılan boşanma davasında kadın şikayetinde kocasının sabahın erken saatinde başka bir kadının evine gittiği iddiasında bulundu.

Halit TURAN
Yargıtay’dan ilginç karar! Sabah saatlerinde başka kadının evine gitmek zinaya işaret eder

İstanbul'da yaşayan Zülal Ş. eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını belirterek boşanma davası açtı. Koca Cenk Ş'de karşı dava açtı.

Yargıtay’dan ilginç karar! Sabah saatlerinde başka kadının evine gitmek zinaya işaret eder

İstanbul Aile Mahkemesinde görülen davada Zülal Ş. eşinin sabahın erken saatlerinde başka bir kadının evine gittiğinin bu nedenle o kadınla ilişkisinin olduğunu belirtti.

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Yargıtay’dan ilginç karar! Sabah saatlerinde başka kadının evine gitmek zinaya işaret eder

Kadın, dava dilekçesinde kendisine nafakanın yanı sıra aldatıldığı için de 20 bin lira manevi tazminat ödenmesini talep etti.

Yargıtay’dan ilginç karar! Sabah saatlerinde başka kadının evine gitmek zinaya işaret eder

YARGITAY : "ZİNAYA DELALET EDER"

Yapılan yargılama sonrasında kadının zina iddiası dikkate alınmadı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

Yargıtay’dan ilginç karar! Sabah saatlerinde başka kadının evine gitmek zinaya işaret eder

Bunun üzerine kadın Yargıtay'a başvurdu. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 2.Hukuk Dairesi içtihatlara giren bir karara imza attı.

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