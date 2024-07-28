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Yargıtay'dan ilginç karar! Sabah saatlerinde başka kadının evine gitmek zinaya işaret eder
Giriş Tarihi: 28.07.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
07:28
Yargıtay'dan ilginç karar! Sabah saatlerinde başka kadının evine gitmek zinaya işaret eder
İstanbul'da Zülal ile Cenk çifti arasında yaşanan boşanma davasıyla ilgili Yargıtay ilginç bir karara imza attı. Karşılıklı açılan boşanma davasında kadın şikayetinde kocasının sabahın erken saatinde başka bir kadının evine gittiği iddiasında bulundu.