Haberler Yaşam Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe bankalar çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 18.05.2022 20:04 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 20:04

Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe bankalar çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Perşembe gününe denk gelirken yarın bankalar açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Resmi tatil ve bayramlarda devlet kurum kuruluşları kapalı oluyor. Banka hesabı açma, kapama, EFT, Havale gibi işlemlerini gişeden yapmak isteyenler resmi tatil günü olan 19 Mayıs'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Bu tarihin resmi tatil olmasından ve tatil günleri arasında yer aldığı biliniyor. Peki Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe bankalar çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte bankaların çalışma durumu ve mesai saatleri