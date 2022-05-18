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Haberler Yaşam Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe bankalar çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 18.05.2022 20:04 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 20:04

Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe bankalar çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Perşembe gününe denk gelirken yarın bankalar açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Resmi tatil ve bayramlarda devlet kurum kuruluşları kapalı oluyor. Banka hesabı açma, kapama, EFT, Havale gibi işlemlerini gişeden yapmak isteyenler resmi tatil günü olan 19 Mayıs'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Bu tarihin resmi tatil olmasından ve tatil günleri arasında yer aldığı biliniyor. Peki Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe bankalar çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte bankaların çalışma durumu ve mesai saatleri

Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe bankalar çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Banka çalışma saatleri finansal konuda araştırma yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım sürerken havale, havale, döviz alış/satış gibi işlem yaptırmayı düşünen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Resmi tatiller, bayramlarda devlet ve özel işletmelerin kapalı olduğu biliniyor. Peki Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe bankalar çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe bankalar çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

YARIN BANKALAR AÇIK MI?

Yarın bankalar kapalı olacak.

19 MAYISTA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

19 Mayıs'ta bankalar açık mı sorusunun cevabı resmi tatil takviminde gizli. Dini ve milli bayramların resmi tatil olması sebebiyle Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs günü bankalar çalışmayacak.

Havale ve EFT yapacaklar işlemlerini 18 Mayıs günü çalışma saatleri içerisinde tamamlamalı. İşlemlerle ilgili 20 Mayıs günü de beklenebilir. Bankalar bayram ardından normal çalışma saatlerine dönecek.

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Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe bankalar çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

19 MAYIS HAVALE VE EFT HESAPLARA GEÇER Mİ?

19 Mayıs Perşembe günü bankalar resmi tatil sebebiyle çalışmayacak. Bankacılık işlemleri mobil ve internet şubelerinden yapılmaya devam edecek.

Önceki yıllarda resmi tatillerde veya hafta sonları para gönderme işlemleri yapılamıyordu. Fakat FAST sistemi ile 7 gün 24 saat para gönderimi yapmak yapılabiliyor. FAST sisteminde limit ise 5 bin TL'dir.

BORSA'NIN RESMİ TATİL OLDUĞU GÜNLER

19 Mayıs 2022, Perşembe: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz 2022, Cuma: Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı: Kurban Bayramı

15 Temmuz 2022, Cuma: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2022, Salı: Zafer Bayramı

28 Ekim 2022, Cuma: Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2022, Cumartesi: Cumhuriyet Bayramı

Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe bankalar çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?
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Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe bankalar çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?
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