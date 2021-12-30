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Haberler Yaşam Yarın kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 31 Aralık Yılbaşı günü kargolar çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 30.12.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 11:00

Yarın kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 31 Aralık Yılbaşı günü kargolar çalışıyor mu?

31 Aralık Cuma günü 2022 yılının gelişi kutlanacak. Özel bir gün olması nedeniyle 31 Aralık kargo çalışma saatleri bu kapsamda merak ediliyor. İnternet üzerinden alışverişlerini yapan vatandaşlar kargoların yılbaşı günü dağıtım yapıp yapmayacağını öğrenmek istiyor. Peki; Yarın kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 31 Aralık Yılbaşı günü kargolar çalışıyor mu? İşte konu ile ilgili bilgiler.

Yarın kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 31 Aralık Yılbaşı günü kargolar çalışıyor mu?

Yeni yıla sayılı günler kala kargo çalışma saatleri araştırma konusu oldu. 31 Aralık Cuma günü kargoların açık mı kapalı mı olduğunu merak edenler "Yarın kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 31 Aralık Yılbaşı günü kargolar çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 31 Aralık Yılbaşı günü kargo çalışma saatlerine yönelik bilgiler.

Yarın kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 31 Aralık Yılbaşı günü kargolar çalışıyor mu?

31 ARALIK'TA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

31 Aralık'ta kargolar açık olacak. Ülkemizde 31 Aralık resmi tatil olarak kutlanmamaktadır. Bu sebeple tatil veya yarım gün değildir. Kargolar, (09:00-18:00) ve PTT'nin (07:30-17:30) normal mesai saatinde çalışması ön görülüyor.

YILBAŞINDA KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?

1 Ocak yılbaşı resmi tatildir. Resmi tatillerde PTT çalışıyor. Kargo firmalarında ise bu durum farklılık gösterebilir.

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Yarın kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 31 Aralık Yılbaşı günü kargolar çalışıyor mu?

1 OCAK'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak her yıl olduğu gibi bu sene de resmi tatil olarak kabul edilecek. Resmi tatillerde PTT çalışıyor. Kargo firmalarında ise bu durum değişiklik gösteriyor. Ancak 2022 yılında 1 Ocak cumartesi gününe denk geldiğinden tatil durumu değişiklik gösterebilir.

Yarın kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 31 Aralık Yılbaşı günü kargolar çalışıyor mu?

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00

Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00

Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

Yarın kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 31 Aralık Yılbaşı günü kargolar çalışıyor mu?

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

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