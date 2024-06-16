YARIN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? 17-18-19 Haziran Bayramda kargolar çalışıyor mu, tatil mi, PTT açık mı, dağıtım yapacak mı?

Yarın kargolar açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 16 Haziran Pazar Kurban Bayramı'nın ilk günü olurken 19 Haziran Çarşamba ise son günü olacak. Bayram tatili ise 9 gün olarak belirlendi. Bu noktada Kurban Bayramı PTT ve kargo çalışma saatleri 2024 sorgulamaları hız kazandı. Paket alacaklar veya paket göndermek isteyen kişiler ''17-18-19 Kurban Bayramda kargolar açık mı, tatil mi, çalışıyor mu, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras Kargo, PTT dağıtım yapacak mı?'' sorularına yanıt arıyor. Tek tek firma açıklamaları takip ediliyor. İşte Bayramda kargoların çalışma saatleri 2024…