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Haberler Yaşam YARIN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? 17-18-19 Haziran Bayramda kargolar çalışıyor mu, tatil mi, PTT açık mı, dağıtım yapacak mı?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 17:16 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 17:16

YARIN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? 17-18-19 Haziran Bayramda kargolar çalışıyor mu, tatil mi, PTT açık mı, dağıtım yapacak mı?

Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte bayramda kargo çalışma saatleri 2024 araştırılmaya başlandı. Yılın ikinci dini bayramı bu yıl 16, 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 16 Haziran Pazar bugün başlayan bayram resmi tatili süresince pek çok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verecek. Kargo bekleyen ve gönderecek olan kişiler, yarın kargolar açık mı, kapalı mı, dağıtım yapıyor mu sorularını gündeme taşıdı. Peki, 17-18-19 Haziran 2024 Kurban Bayramda kargolar çalışıyor mu, PTT Kargo açık mı, dağıtım yapıyor mu?

YARIN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? 17-18-19 Haziran Bayramda kargolar çalışıyor mu, tatil mi, PTT açık mı, dağıtım yapacak mı?

Yarın kargolar açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 16 Haziran Pazar Kurban Bayramı'nın ilk günü olurken 19 Haziran Çarşamba ise son günü olacak. Bayram tatili ise 9 gün olarak belirlendi. Bu noktada Kurban Bayramı PTT ve kargo çalışma saatleri 2024 sorgulamaları hız kazandı. Paket alacaklar veya paket göndermek isteyen kişiler ''17-18-19 Kurban Bayramda kargolar açık mı, tatil mi, çalışıyor mu, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras Kargo, PTT dağıtım yapacak mı?'' sorularına yanıt arıyor. Tek tek firma açıklamaları takip ediliyor. İşte Bayramda kargoların çalışma saatleri 2024…

YARIN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? 17-18-19 Haziran Bayramda kargolar çalışıyor mu, tatil mi, PTT açık mı, dağıtım yapacak mı?

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI, TATİL Mİ?

Bayramda kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras Kargo dağıtım yapacak mı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

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YARIN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? 17-18-19 Haziran Bayramda kargolar çalışıyor mu, tatil mi, PTT açık mı, dağıtım yapacak mı?

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2024 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde de işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor.

YARIN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? 17-18-19 Haziran Bayramda kargolar çalışıyor mu, tatil mi, PTT açık mı, dağıtım yapacak mı?

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da kargo şirketleri bayram tatili boyunca kapalı olacak.

PTT hariç kargolar Kargoların 20 Haziran Perşembe günü hizmet vermeye başlayacak.

Ancak bu durum firmadan firmaya değişim gösterebilir. En doğru bilgi için kargo şirketleri ile iletişime geçebilirsiniz.

YARIN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? 17-18-19 Haziran Bayramda kargolar çalışıyor mu, tatil mi, PTT açık mı, dağıtım yapacak mı?

KARGO ŞİRKETLERİ TELEFON NUMARALARI

Detaylı bilgi almak için kargo firmanızla görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır. Kargo firmalarının çağrı merkezleri şu şekilde;

Aras Kargo: 444 25 52

Yurtiçi Kargo: 444 99 99

MNG Kargo: 0(850) 222 06 06

Sürat Kargo: 0850 202 0 202

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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