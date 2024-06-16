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YARIN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? 17-18-19 Haziran Bayramda kargolar çalışıyor mu, tatil mi, PTT açık mı, dağıtım yapacak mı?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
17:16
YARIN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI? 17-18-19 Haziran Bayramda kargolar çalışıyor mu, tatil mi, PTT açık mı, dağıtım yapacak mı?
Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte bayramda kargo çalışma saatleri 2024 araştırılmaya başlandı. Yılın ikinci dini bayramı bu yıl 16, 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 16 Haziran Pazar bugün başlayan bayram resmi tatili süresince pek çok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verecek. Kargo bekleyen ve gönderecek olan kişiler, yarın kargolar açık mı, kapalı mı, dağıtım yapıyor mu sorularını gündeme taşıdı. Peki, 17-18-19 Haziran 2024 Kurban Bayramda kargolar çalışıyor mu, PTT Kargo açık mı, dağıtım yapıyor mu?