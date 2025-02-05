Yarın Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat için gözler Konya Valiliği’nde!

5 ŞUBAT'TA KONYA'DA İKİ İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Konya'da yeni yılın ilk kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini aralıksız olarak sürdürüyor. Güneysınır ve Hadim ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Konya Valiliği gelişmeleri şu şekilde aktardı;

"Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Hadim ve Güneysınır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim öğretime ara verildi."