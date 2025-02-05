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Yarın Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat için gözler Konya Valiliği’nde!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
15:58
Pek çok ilde etkisini gösteren kar yağışı yurdun bazı kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan buzlanma ve yoğun kar yağışı sebebiyle 5 Şubat'ta Konya'nın Güneysınır ve Hadim ilçelerinde eğitim öğretim faaliyetlerine bir günlük ara verildi. 6 Şubat Cuma günü için de tatil kararı olup olmadığını merak eden vatandaşlar, Yarın Konya'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı için Konya Valiliği'nin açıklamalarını takip ediyor.