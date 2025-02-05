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Haberler Yaşam Yarın Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat için gözler Konya Valiliği’nde!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 15:54 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:58

Yarın Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat için gözler Konya Valiliği’nde!

Pek çok ilde etkisini gösteren kar yağışı yurdun bazı kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan buzlanma ve yoğun kar yağışı sebebiyle 5 Şubat'ta Konya'nın Güneysınır ve Hadim ilçelerinde eğitim öğretim faaliyetlerine bir günlük ara verildi. 6 Şubat Cuma günü için de tatil kararı olup olmadığını merak eden vatandaşlar, Yarın Konya'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı için Konya Valiliği'nin açıklamalarını takip ediyor.

Yarın Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat için gözler Konya Valiliği’nde!

Beklenen kar yağışı yurdun pek çok bölgesinde etkisini gösterdi. Konya'da da yılın ilk kar yağışı gözlemlenirken bugün iki ilçede taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Söz konusu kararın yarını da kapsayıp kapsamayacağı merak edilirken veliler ve öğrenciler yarın Konya'da okullar tatil mi edildi sorusuyla Konya Valiliği'nden yapılacak açıklamaları takip ediyor. 6 Şubat için gözler Konya Valiliği'ne çevrildi.

Yarın Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat için gözler Konya Valiliği’nde!

5 ŞUBAT'TA KONYA'DA İKİ İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Konya'da yeni yılın ilk kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini aralıksız olarak sürdürüyor. Güneysınır ve Hadim ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Konya Valiliği gelişmeleri şu şekilde aktardı;

"Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Hadim ve Güneysınır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim öğretime ara verildi."

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Yarın Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat için gözler Konya Valiliği’nde!

YARIN KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? (6 ŞUBAT)

Ulaşımda aksama yaşanmaması ve olası olumsuzlukların önüne geçmek adına 5 Şubat'ta iki ilçede taşımalı eğitime ara verildi. Kar yağışı il genelinde etkisini sürdürürken 6 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Konya Valiliği tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılması halinde ayrıntılara haberimizde yer verilecek.

Yarın Konya’da okullar tatil mi? 6 Şubat için gözler Konya Valiliği’nde!
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