"Yarın okullar tatil mi, Pazartesi okul var mı?" sorularının yanıtları öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Kar tatili nedeniyle pek çok ilde yüz yüze eğitime ara verilmesinden ötürü benzer bir durumun 21 Mart Pazartesi günü için de geçerli olup olmayacağı araştırılıyor. Bu noktada; "Yarın okullar tatil mi edildi? 21 Mart Pazartesi Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?" sorularının yanıtları için sorgulamalar sürüyor. İşte İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması…

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 21 MART 2022 PAZARTESİ

İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmayacağına dair son açıklamalar takip ediliyor. Bu kapsamda; İstanbul Valiliği'nden gelecek resmi açıklamalara kilitlenen öğrenciler "Okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor.

İşte kar tatili olan illere yönelik son açıklamalar…