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Haberler Yaşam BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Mart Pazartesi Bugün İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması
Giriş Tarihi: 21.03.2022 06:11 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 06:12

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Mart Pazartesi Bugün İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması

Yurt genelinde etkisini göstermeye devam kar yağışı nedeniyle pek çok ilde Cuma günü okullar tatil edilmişti. Başta megakent İstanbul olmak üzere birçok bölgede yaşanan kar yağışı, buz ve don tehlikesi nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği öğrenciler tarafından merak ediliyor. Hal böyle olunca; "Yarın okullar tatil mi edildi? 21 Mart Pazartesi Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki; 21 Mart Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi oldu, yarın okullar tatil mi? İşte İstanbul Valiliği'nden kar tatili açıklaması!

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Mart Pazartesi Bugün İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması

"Yarın okullar tatil mi, Pazartesi okul var mı?" sorularının yanıtları öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Kar tatili nedeniyle pek çok ilde yüz yüze eğitime ara verilmesinden ötürü benzer bir durumun 21 Mart Pazartesi günü için de geçerli olup olmayacağı araştırılıyor. Bu noktada; "Yarın okullar tatil mi edildi? 21 Mart Pazartesi Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?" sorularının yanıtları için sorgulamalar sürüyor. İşte İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması…

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 21 MART 2022 PAZARTESİ

İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmayacağına dair son açıklamalar takip ediliyor. Bu kapsamda; İstanbul Valiliği'nden gelecek resmi açıklamalara kilitlenen öğrenciler "Okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor.

İşte kar tatili olan illere yönelik son açıklamalar…

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Mart Pazartesi Bugün İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLDU! 18 MART 2022

18 Mart Cuma günü okulların tatil edileceğine ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından son dakika açıklaması yapıldı.

İstanbul Valiliği, kentte yarın beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart Pazartesi'ye kadar ara verildiğini duyurdu.

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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Mart Pazartesi Bugün İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar; 1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, 2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, 3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır. 4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Mart Pazartesi Bugün İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması

21 MART PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

21 Mart Pazartesi okulların tatil olup olmayacağına dair resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Mart Pazartesi Bugün İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması

VALİ ALİ YERLİKAYA VATANDAŞLARI UYARDI!

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre;

18 Mart Cuma günü (Yarın) İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor

Kar yağışlarının Cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor

Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım!

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