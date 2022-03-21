Yurt genelinde etkisini göstermeye devam kar yağışı nedeniyle pek çok ilde Cuma günü okullar tatil edilmişti. Başta megakent İstanbul olmak üzere birçok bölgede yaşanan kar yağışı, buz ve don tehlikesi nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği öğrenciler tarafından merak ediliyor. Hal böyle olunca; "Yarın okullar tatil mi edildi? 21 Mart Pazartesi Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki; 21 Mart Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi oldu, yarın okullar tatil mi? İşte İstanbul Valiliği'nden kar tatili açıklaması!