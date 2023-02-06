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Haberler Yaşam Okullar tatil mi, kaç gün? 7 Şubat Salı yarın İstanbul, Ankara, İzmir’de okullar tatil mi, ne zamana kadar?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 21:00 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 21:00

Okullar tatil mi, kaç gün? 7 Şubat Salı yarın İstanbul, Ankara, İzmir’de okullar tatil mi, ne zamana kadar?

Kar tatili nedeniyle geçtiğimiz akşamdan itibaren bazı illerde tatil edilmeye başlayan okullar, Kahramanmaraş depremi ardından yeniden sorgulanmaya başladı. Yarın okullar tatil mi, ders var mı soruları öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Sömestr ardından derse başlamaya hazırlanan okullarda 7.7'lik yıkıcı deprem sonrası planlar değişti. İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar tatil mi, kaç gün, ne zamana kadar tatil oldu soruları yanıt arıyor. Konuya dair Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. Peki, 7 Şubat 2023 Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir yarın okullar tatil mi, açılıyor mu? İşte, MEB açıklaması!

Okullar tatil mi, kaç gün? 7 Şubat Salı yarın İstanbul, Ankara, İzmir’de okullar tatil mi, ne zamana kadar?

Yarın okullar tatil mi sorusu güncelliğini koruyor. Bilançonun ağırlaştığı Kahramanmaraş depremi son dakika takip edilmeye devam ederken çevre iller ve tüm Türkiye'de öğrenci, öğretmen ve veliler tatil haberlerini takip ediyor. Yarın okullar tatil mi İstanbul, Ankara, İzmir illeri başta olmak üzere 81 ilde yanıt arıyor. Kar tatili verilen illerin ardından yeni açıklama planları değiştirdi. Peki, 7 Şubat Salı günü okullar var mı, kaç gün tatil, ne zamana kadar okul yok? İşte, o açıklama…

Okullar tatil mi, kaç gün? 7 Şubat Salı yarın İstanbul, Ankara, İzmir’de okullar tatil mi, ne zamana kadar?

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

MEB son dakika açıklaması ile tüm Türkiye'de okulların tatil olduğunu ilan etti. Bakan Mahmut Özer, tatili bizzat açıkladı.

Buna göre deprem illeri haricinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için eğitim öğretime ara verildi.

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Okullar tatil mi, kaç gün? 7 Şubat Salı yarın İstanbul, Ankara, İzmir’de okullar tatil mi, ne zamana kadar?

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL, NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer'in aktardığına göre tüm illerde okullar 13 Şubat'a kadar yani 1 hafta süreyle tatil olacak. Deprem bölgelerinde bu süre değişiklik gösteriyor. Önceki açıklamalar şöyle:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz."

Okullar tatil mi, kaç gün? 7 Şubat Salı yarın İstanbul, Ankara, İzmir’de okullar tatil mi, ne zamana kadar?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz."

Okullar tatil mi, kaç gün? 7 Şubat Salı yarın İstanbul, Ankara, İzmir’de okullar tatil mi, ne zamana kadar?

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI!

Ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Marmara'nın güneyi ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz geneli, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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