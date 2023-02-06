Kar tatili nedeniyle geçtiğimiz akşamdan itibaren bazı illerde tatil edilmeye başlayan okullar, Kahramanmaraş depremi ardından yeniden sorgulanmaya başladı. Yarın okullar tatil mi, ders var mı soruları öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Sömestr ardından derse başlamaya hazırlanan okullarda 7.7'lik yıkıcı deprem sonrası planlar değişti. İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar tatil mi, kaç gün, ne zamana kadar tatil oldu soruları yanıt arıyor. Konuya dair Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. Peki, 7 Şubat 2023 Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir yarın okullar tatil mi, açılıyor mu? İşte, MEB açıklaması!