METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI!

Ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Marmara'nın güneyi ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz geneli, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.