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YARIN TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Tekirdağ'da okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
20:52
YARIN TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Tekirdağ'da okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!
Geçtiğimiz hafta, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı hava durumu tahminlerinin ardından Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar yağışı etkili oldu. AKOM ve Meteoroloji, durumu yakından takip ederek sık sık uyarılar yaptı. Bazı illerde ise, olumsuz hava koşullarının yaşanmasını önlemek amacıyla valilikler tarafından okullar tatil edildi. Tekirdağ'da yaşayan öğrenciler ise okulların yarın tati edilip edilmediğini arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 12 Şubat 2025 yarın Tekirdağ'da yarın okullar tatil edildi mi, Valilikten açıklama geldi mi?