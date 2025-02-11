Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YARIN TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Tekirdağ'da okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 20:52 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 20:52

YARIN TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Tekirdağ'da okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!

Geçtiğimiz hafta, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı hava durumu tahminlerinin ardından Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar yağışı etkili oldu. AKOM ve Meteoroloji, durumu yakından takip ederek sık sık uyarılar yaptı. Bazı illerde ise, olumsuz hava koşullarının yaşanmasını önlemek amacıyla valilikler tarafından okullar tatil edildi. Tekirdağ'da yaşayan öğrenciler ise okulların yarın tati edilip edilmediğini arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 12 Şubat 2025 yarın Tekirdağ'da yarın okullar tatil edildi mi, Valilikten açıklama geldi mi?

YARIN TEKİRDAĞ’DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Tekirdağ’da okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un peş peşe yaptığı kar yağışı uyarıları sonrası, ülkenin büyük bir kısmında soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor. Bugün birçok şehirde okullar tatil edilirken, İstanbul ve Tekirdağ'da yağışların şiddetinin artması üzerine yarın için tatil kararı alındı. Peki, yarın Tekirdağ'da okullar tatil mi hangi ilçelerde eğitime ara verildi? İşte ayrıntılar...

YARIN TEKİRDAĞ’DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Tekirdağ’da okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!

TEKİRDAĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji verilerine göre, Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle, 12 Şubat tarihinde tüm okullarda eğitime ara verildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, kar yağışının olumsuz etkileri nedeniyle söz konusu ilçelerdeki okullarda eğitim 1 gün süreyle durdurulacağı belirtildi. Ayrıca, bu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YARIN TEKİRDAĞ’DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Tekirdağ’da okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son açıklamada İstanbul için önemli bir uyarıda bulundu. Bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ve Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.

YARIN TEKİRDAĞ’DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Tekirdağ’da okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!

Kar yağışının 5-10 cm arasında olacağı, yüksek kesimlerde ise 15 cm'ye kadar ulaşabileceği ifade edildi. Bu durumun ulaşımda aksamalara, buzlanma ve don olaylarına yol açabileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşların, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

YARIN TEKİRDAĞ’DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Tekirdağ’da okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA