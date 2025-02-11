YARIN TEKİRDAĞ’DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Tekirdağ’da okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un peş peşe yaptığı kar yağışı uyarıları sonrası, ülkenin büyük bir kısmında soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor. Bugün birçok şehirde okullar tatil edilirken, İstanbul ve Tekirdağ'da yağışların şiddetinin artması üzerine yarın için tatil kararı alındı. Peki, yarın Tekirdağ'da okullar tatil mi hangi ilçelerde eğitime ara verildi? İşte ayrıntılar...