YARIYIL TARİHLERİ 2024-2025: MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, ayın kaçında, kaç gün sürecek?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin beklediği tatil için geri sayım sürüyor. 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan dönemin sonlanması için bekleyiş başladı. MEB tarihleri takvimle ilan edildi. Peki, 2025 yarıyıl ne zaman, okullar hangi gün kapanacak?