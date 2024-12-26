Haberler
Yaşam
YARIYIL TARİHLERİ 2024-2025: MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, ayın kaçında, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
10:28
YARIYIL TARİHLERİ 2024-2025: MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, ayın kaçında, kaç gün sürecek?
9 Eylül 2024 tarihinde başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna geliniyor. Milyonlarca öğrenci için tatil heyecanı başladı. Ara tatilin ardından yeniden tatile çıkmaya hazırlanan öğrenciler MEB takvimini sorguluyor. İkinci dönem için hazırlık sürüyor. Peki, yarıyıl tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? İşte 15 tatil tarihleri