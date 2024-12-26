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Haberler Yaşam YARIYIL TARİHLERİ 2024-2025: MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, ayın kaçında, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 10:28

YARIYIL TARİHLERİ 2024-2025: MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, ayın kaçında, kaç gün sürecek?

9 Eylül 2024 tarihinde başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna geliniyor. Milyonlarca öğrenci için tatil heyecanı başladı. Ara tatilin ardından yeniden tatile çıkmaya hazırlanan öğrenciler MEB takvimini sorguluyor. İkinci dönem için hazırlık sürüyor. Peki, yarıyıl tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? İşte 15 tatil tarihleri

YARIYIL TARİHLERİ 2024-2025: MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, ayın kaçında, kaç gün sürecek?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin beklediği tatil için geri sayım sürüyor. 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan dönemin sonlanması için bekleyiş başladı. MEB tarihleri takvimle ilan edildi. Peki, 2025 yarıyıl ne zaman, okullar hangi gün kapanacak?

YARIYIL TARİHLERİ 2024-2025: MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, ayın kaçında, kaç gün sürecek?

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN SONA ERECEK?
Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

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YARIYIL TARİHLERİ 2024-2025: MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, ayın kaçında, kaç gün sürecek?

15 TATİL NE ZAMAN?
Bu yılki sömestr 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak, 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

YARIYIL TARİHLERİ 2024-2025: MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, ayın kaçında, kaç gün sürecek?

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Okulların kapanmasına bugünden (19 Aralık) itibaren 31 gün kaldı.

YARIYIL TARİHLERİ 2024-2025: MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman, ayın kaçında, kaç gün sürecek?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında olacak.

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