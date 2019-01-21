... Denetimli serbestlik gerçekten güzel bir uygulama. Ceza infaz uygulamasından faydalanıyor. Sosyal hayatına devam ediyor ve aynı zamanda ailesinin yanında bulunuyor. Ama, en güzeli, kamu kurumlarımız onlar sayesinde daha güzel bir hale geliyor. Uygulamada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."