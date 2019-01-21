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Yarıyıl tatili hükümlülere yaradı

kapsamında salıverilen ve haklarında kamu yararına çalışma şartı getirilen hükümlüler, kamu kurumlarında boya, badana, temizlik, bahçıvanlık, tadilat, tamirat gibi işlerde toplum yararına çalışmalarda bulunuyor.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 21.01.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 16:59
Yarıyıl tatili hükümlülere yaradı

Cumhuriyet Başsavcılığı Müdürlüğü bünyesinde, haklarında kamuya yararlı işte çalışma şartı bulunan hükümlüler, yarıyıl boyunca kent genelindeki okullarda boya, tadilat, tamirat ve temizlik yapacak.

Yarıyıl tatili hükümlülere yaradı

Ceza infaz kurumlarından kapsamında salıverilen ve haklarında kamu yararına çalışma şartı getirilen hükümlüler, kamu kurumlarında boya, badana, temizlik, bahçıvanlık, tadilat, tamirat, klima bakımı gibi işlerde toplum yararına çalışmalarda bulunuyor.

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Yarıyıl tatili hükümlülere yaradı

ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında, denetim serbestlik tedbiri altındaki 160 yükümlü, 'te 18 Ocak- 4 Şubat 2019 tarihleri arasında yarıyıl tatili boyunca okullarda boya, tadilat, tamirat ve temizlik yapacak.

Yarıyıl tatili hükümlülere yaradı

Hükümlülerin okullardaki çalışmasını, Valisi Oktay Çağatay, , Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Müdürü Soydan Çetinkaya, Bitlis İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nedim Yoldaş ve okul idarecileri denetledi.

Yarıyıl tatili hükümlülere yaradı

Eğitim bakanlıkları arasında yapılan protokol kapsamında çalışmaların başladığını belirterek, şunları söyledi:
"Uygulama kapsamında, hakkından faydalanan hükümlüler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların tamamında yarıyıl tatili boyunca bakım, onarım çalışmalarını yürütecekler. Tatvan ilçemizde yaklaşık 25 arkadaşımız okullarda bakım onarım gerçekleştirecekler....

Yarıyıl tatili hükümlülere yaradı

... gerçekten güzel bir uygulama. Ceza infaz uygulamasından faydalanıyor. Sosyal hayatına devam ediyor ve aynı zamanda ailesinin yanında bulunuyor. Ama, en güzeli, kamu kurumlarımız onlar sayesinde daha güzel bir hale geliyor. Uygulamada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Yarıyıl tatili hükümlülere yaradı

ise Türkiye'nin tüm illerinde uygulamanın başladığını belirterek, "Hiçbir zaman toplumda suç ve suçlu yoktur. Suçu işleten toplum ve toplum koşullarının iyileştirilmesi vardır. 'Eğer bu toplum koşulları iyileştirilirse, suç ortadan kaldırılabilir' düşüncesindeyiz....

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