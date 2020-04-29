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toplayacak : Ayda 7 bin 500 lira kazanacak...

Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başladı. Bu yıl, günlük yevmiyesi yaklaşık 250 TL'den aylık 7 bin 500 TL kazanacak olmasına rağmen çay işçisi bulunamıyor. 'de valilik ve kaymakamlıklar, çay işçiliği yapacak kişi bulmak için çalışma başlattı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.04.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 16:59
Yaş çay toplayacak işçi aranıyor: Ayda 7 bin 500 lira kazanacak...

'deki , , Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan tarımına sayılı günler kaldı. Üreticiler, heyecanla sezonun başlayacağı tarih olan Mayıs ayının ortalarını bekliyor. Ancak ortada çay toplayacak işçi bulma sıkıntısı var.

Yaş çay toplayacak işçi aranıyor: Ayda 7 bin 500 lira kazanacak...

Mayıs ayının ortalarında başlaması beklenen çay tarımında bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üretecinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başladı.

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Yaş çay toplayacak işçi aranıyor: Ayda 7 bin 500 lira kazanacak...

Valiliği'nin koordinesinde kaymakamlıklar, belediyeler, Çaykur, borsa, ziraat odaları ve esnaf örgütleri temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantılarda, çay hasadının nasıl yapılacağına dair yol haritası belirlenmeye çalışılıyor.

Yaş çay toplayacak işçi aranıyor: Ayda 7 bin 500 lira kazanacak...

ÇAY İŞÇİSİ ARANIYOR

Bölgede hasadı için oluşan işçi açığının, salgın nedeniyle kendi işi olumsuz etkilenen ve iş arayanlar ile eğitime uzaktan devam edilirken memleketine dönen üniversite öğrencileri ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile kapatılması formülü üzerinde duruluyor.

Yaş çay toplayacak işçi aranıyor: Ayda 7 bin 500 lira kazanacak...

'de İş-Kur'a kayıtlı yaklaşık 20 bin dolayında işsiz olmasına rağmen çay bahçelerinde çalışma zorluğunu bahane edenler, çay işçiliğini tercih etmiyor.

Yaş çay toplayacak işçi aranıyor: Ayda 7 bin 500 lira kazanacak...

Bu yıl günlük yevmiyesi yaklaşık 250 TL'den aylık 7 bin 500 TL kazanacak olmasına rağmen aranan çay işçileri bulunamıyor. 'de valilik ve kaymakamlıklar, çay işçiliği yapacak kişiler bulmak için çalışma başlattı.

Yaş çay toplayacak işçi aranıyor: Ayda 7 bin 500 lira kazanacak...

'ÇAY İŞÇİLİĞİ TÜRLERİ'

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, çay hasadı için alternatif çözümler üzerinde durulduğunu söyledi. Çay hasadında kazancın iyi olduğunu anlatan Mavi, "Çay işçiliğinde 4 farklı yevmiye türü var. Günlük ücretle çalışma var. Günlük ortalama 250 TL kazanç elde edilebiliyor, bu da ayda 7 bin 500 TL kazanç demek.

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