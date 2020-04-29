Yaş çay toplayacak işçi aranıyor: Ayda 7 bin 500 lira kazanacak...

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımına sayılı günler kaldı. Üreticiler, heyecanla sezonun başlayacağı tarih olan Mayıs ayının ortalarını bekliyor. Ancak ortada çay toplayacak işçi bulma sıkıntısı var.