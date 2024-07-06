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Haberler Yaşam Yasak aşkta çifte intihar: Önce sevgilisini sonra kendisini vurdu!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 15:25

Yasak aşkta çifte intihar: Önce sevgilisini sonra kendisini vurdu!

Korkunç olay Elazığ'da yaşandı. Kamyonette başlarından vurulmuş cansız bedenleri bulunan Halil Çetin (29) ile inşaat mühendisi Rukiye Yıldırım'ın (29) intihar ettikleri ortaya çıktı. Aşk yaşadığı belirtilen ikilinin intihar kararı aldığı, evli ve 3 çocuk babası Çetin'in önce Yıldırım'ı, ardından da kendisini vurduğu anlaşıldı. İşte haberin detayları.

DHA
Yasak aşkta çifte intihar: Önce sevgilisini sonra kendisini vurdu!

Korkunç olayda sır perdesi aralandı… Hazar Gölü yakınlarında park halindeki kamyonette biri kadın, 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yollandı. Ekiplerin kontrolünde başlarından vurulduğu belirlenen Halil Çetin ile inşaat mühendisi Rukiye Yıldırım'ın yaşamlarını yitirdiği anlaşıldı. Çetin ve Yıldırım'ın cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Yasak aşkta çifte intihar: Önce sevgilisini sonra kendisini vurdu!

İNTİHAR KARARI ALMIŞAR
Evli ve 3 çocuk babası olan Halil Çetin ile Rukiye Yıldırım'ın sevgili oldukları, aşklarının aileleri tarafından kabul görmediği için intihar kararı aldıkları ileri sürüldü.

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Yasak aşkta çifte intihar: Önce sevgilisini sonra kendisini vurdu!

Yıldırım'ın ailesinin olaydan bir gün önce kayıp ihbarında bulunduğu tespit edildi.

Yasak aşkta çifte intihar: Önce sevgilisini sonra kendisini vurdu!

Halil Çetin'in yanında getirdiği tabancayla Yıldırım'ı başından vurup, intihar ettiği saptandı.

Yasak aşkta çifte intihar: Önce sevgilisini sonra kendisini vurdu!

Halil Çetin'in, bir gün önce yakınlarından birini arayıp intihar edeceğini bildirdiği, kendisinden haber alınamaması üzerine de jandarma ekiplerinin çevreden yapılan ihbarlar ve ona ait aracın PTS kayıtlarından göl yakınında olduklarının belirlendiği ortaya çıktı.

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