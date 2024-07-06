Yasak aşkta çifte intihar: Önce sevgilisini sonra kendisini vurdu!

Korkunç olayda sır perdesi aralandı… Hazar Gölü yakınlarında park halindeki kamyonette biri kadın, 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yollandı. Ekiplerin kontrolünde başlarından vurulduğu belirlenen Halil Çetin ile inşaat mühendisi Rukiye Yıldırım'ın yaşamlarını yitirdiği anlaşıldı. Çetin ve Yıldırım'ın cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.