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Yasak aşkta çifte intihar: Önce sevgilisini sonra kendisini vurdu!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
15:25
Yasak aşkta çifte intihar: Önce sevgilisini sonra kendisini vurdu!
Korkunç olay Elazığ'da yaşandı. Kamyonette başlarından vurulmuş cansız bedenleri bulunan Halil Çetin (29) ile inşaat mühendisi Rukiye Yıldırım'ın (29) intihar ettikleri ortaya çıktı. Aşk yaşadığı belirtilen ikilinin intihar kararı aldığı, evli ve 3 çocuk babası Çetin'in önce Yıldırım'ı, ardından da kendisini vurduğu anlaşıldı. İşte haberin detayları.