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, herkesin gözü önünde...

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 16:29 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 16:32
Yaşlı kadın, herkesin gözü önünde...

'ın Erbaa ilçesinde köprüye çıkan herkesin gözü önünde atlayarak yaşamına son verdi.

Yaşlı kadın, herkesin gözü önünde...

Olay öğle saatlerinde Karayaka Köprüsünde meydana geldi.

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Yaşlı kadın, herkesin gözü önünde...

Edinilen bilgilere göre, kimliği öğrenilemeyen köprü korkuluklarına çıkıp kendisini Kelkit Çayı'na bıraktı.

Yaşlı kadın, herkesin gözü önünde...

Durumu gören vatandaşlar 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Yaşlı kadın, herkesin gözü önünde...

Köprüden geçerken olayı gören Harun Duman otomobilinden inip suya girerek yaşlı kadını sudan çıkarttı.

Yaşlı kadın, herkesin gözü önünde...

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı kadın, herkesin gözü önünde...

hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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