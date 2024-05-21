Yazar Funda Demirci eski eşinin boğazını kesmişti: Türkiye’nin konuştuğu vahşette çarpıcı gelişme!

OĞULLARI MAHKEMEDE KONUŞTU

İddianamede, maktulün ve sanığın oğlu Mete Çapar'ın ifadesine yer verilerek, annesi Funda Demirci ile babasının 2021'de boşandıkları ancak annesinin dönem dönem evlerine gelerek kaldığı bilgisi verildi. Olay günü annesinin eve geldiğini anlatan Çapar'ın, gece bir ses duyması üzerine salona girdiğini, burada babasını kanlar içinde yerde gördüğünü, daha sonra güvenlik görevlilerinin gelerek babasının boğazına tampon yaptığını söylediği belirtildi.