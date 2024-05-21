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Yazar Funda Demirci eski eşinin boğazını kesmişti: Türkiye’nin konuştuğu vahşette çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 21.05.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
12:45
Yazar Funda Demirci eski eşinin boğazını kesmişti: Türkiye’nin konuştuğu vahşette çarpıcı gelişme!
Kan donduran olay 28 Eylül 2023'te İstanbul Beşiktaş'ta yaşanmıştı. Yazar Funda Demirci, eski eşi Mustafa Çapar'ın boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Son duruşmada Demirci için istenen ceza açıklandı. Çiftin çocukları da olayı anını anlattı. İşte davanın detayları…