YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2025 YDS/1 sınav giriş belgesi alma ekranı

YDS sınav yerleri sorgulama işlemleri sınav günü öncesi hız kazandı. Yüksek lisans, iş başvurusu ve akademik kadrolarda yer almak için tercih edilen sınavda detaylar ÖSYM kılavuzu ile öğreniliyor. Peki; 2025 YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?