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Haberler Yaşam YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2025 YDS/1 sınav giriş belgesi alma ekranı
Giriş Tarihi: 04.03.2025 11:57 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 12:14

YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2025 YDS/1 sınav giriş belgesi alma ekranı

Yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı bu hafta gerçekleşiyor. Akademik hayatlarında ve kariyerlerinde dil yeterliliklerini kanıtlamak isteyen adayların girdiği sınavda sınav yerleri belli oldu. YDS/1 sınav giriş belgesi alma ekranı erişime açılırken son hazırlıklar tamamlanıyor. Peki; ÖSYM ile 2025 ne zaman, saat kaçta ve kaç soru kaç dakika?

YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2025 YDS/1 sınav giriş belgesi alma ekranı

YDS sınav yerleri sorgulama işlemleri sınav günü öncesi hız kazandı. Yüksek lisans, iş başvurusu ve akademik kadrolarda yer almak için tercih edilen sınavda detaylar ÖSYM kılavuzu ile öğreniliyor. Peki; 2025 YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2025 YDS/1 sınav giriş belgesi alma ekranı

YDS NE ZAMAN?

Bu yıl ilk kez düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 9 Mart Pazar günü yapılacak. 10.15'te başlayacak sınava 10.00'dan sonra adaylar alınmayacak.

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YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2025 YDS/1 sınav giriş belgesi alma ekranı

YDS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2025-YDS/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi. Belgelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2025 YDS/1 sınav giriş belgesi alma ekranı

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adaylar sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan salondan ayrılamayacak.

Sınav 3 saat (180 dakika) sürecek.

YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2025 YDS/1 sınav giriş belgesi alma ekranı