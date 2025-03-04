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YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2025 YDS/1 sınav giriş belgesi alma ekranı
Giriş Tarihi: 04.03.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
12:14
YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2025 YDS/1 sınav giriş belgesi alma ekranı
Yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı bu hafta gerçekleşiyor. Akademik hayatlarında ve kariyerlerinde dil yeterliliklerini kanıtlamak isteyen adayların girdiği sınavda sınav yerleri belli oldu. YDS/1 sınav giriş belgesi alma ekranı erişime açılırken son hazırlıklar tamamlanıyor. Peki; ÖSYM ile 2025 ne zaman, saat kaçta ve kaç soru kaç dakika?