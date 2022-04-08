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Haberler Yaşam YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM takvimi ile YDS sınav giriş belgesi sorgulama
Giriş Tarihi: 08.04.2022 15:42 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 15:44

YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM takvimi ile YDS sınav giriş belgesi sorgulama

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı YDS tarihi için sayılı günler kaldı. Sayılı günler kalan YDS sınavı 2022 yılının ilk yabancı dil sınavı olacak. ÖSYM takvimi ile belirlenen detaylarla yapılacak olan sınav için "YDS kaç dakika, saat kaçta başlayacak?" soruları yanıt arıyor. Adayların özellikle yüksek lisans başvurularında kullandıkları YDS sonuçları, personel alımında da etkili oluyor. Sınava girecek adaylar YDS sınav giriş belgesi sorgulama ile sınavdan önceki son adımı tamamlıyor. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek? İşte YDS sınav süresi…

YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM takvimi ile YDS sınav giriş belgesi sorgulama

YDS sınavına sayılı günler kala adaylar "YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor. Yabancı dilde yeterliliği belgelemek amaçlı yapılan sınav ÖSYM takvimince gerçekleştirilecek. "İngilizce" dilinde yapılacak sınava başvuran adaylar sınav giriş belgeleri ve nüfus cüzdanları ile salonlara alınacak. Soruları yetiştirmek isteyenler "YDS kaç dakika?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, YDS saat kaçta bitiyor? İşte YDS tarihi ve sınav süresi…

YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM takvimi ile YDS sınav giriş belgesi sorgulama

YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/1 ÖSYM takviminde belirtildiği gibi bu Pazar 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 3 saatlik (180 dakika) sürenin ardından 13.15'te sona erecek.

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınava alınmayacak.

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YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM takvimi ile YDS sınav giriş belgesi sorgulama

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Pazar günü yapılacak sınav için sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı sınava giriş için gerekli olacak. ÖSYM AİS sistemi üzerinden paylaşılan YDS sınav giriş belgesi, sınav yerleri konusunda bilgi veriyor.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM takvimi ile YDS sınav giriş belgesi sorgulama

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/1 sonuçları 6 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM takvimi ile YDS sınav giriş belgesi sorgulama
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