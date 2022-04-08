Haberler Yaşam YDS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM takvimi ile YDS sınav giriş belgesi sorgulama

Giriş Tarihi: 08.04.2022 15:42 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 15:44

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı YDS tarihi için sayılı günler kaldı. Sayılı günler kalan YDS sınavı 2022 yılının ilk yabancı dil sınavı olacak. ÖSYM takvimi ile belirlenen detaylarla yapılacak olan sınav için "YDS kaç dakika, saat kaçta başlayacak?" soruları yanıt arıyor. Adayların özellikle yüksek lisans başvurularında kullandıkları YDS sonuçları, personel alımında da etkili oluyor. Sınava girecek adaylar YDS sınav giriş belgesi sorgulama ile sınavdan önceki son adımı tamamlıyor. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek? İşte YDS sınav süresi…