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Haberler Yaşam Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın'dan ilginç cevap: ‘Biz getir kadar zengin değiliz’
Giriş Tarihi: 24.05.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 11:38

CEO’su 'dan ilginç cevap: ‘Biz kadar zengin değiliz’

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, yüzde 12 komisyon aldığı işletmelere yapacağı ödemeyi geciktirdi. Bir restoran sahibi "Getir, gece 12'de ödüyor" deyince kendini kaybetti. "Biz o kadar zengin değiliz" dedi. Vatandaştan tepki gecikmedi: Gözün doysun!

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın'dan ilginç cevap: ‘Biz getir kadar zengin değiliz’

Pandemi nedeniyle sıkı tedbirler alındı. Restoranlar yalnızca paket servis yapmaya başladı. Bu durum, getirgötürcülere yaradı.

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın'dan ilginç cevap: ‘Biz getir kadar zengin değiliz’

Ancak bazı firmalardan ödemelerini zamanında alamayan işletmeler, isyan bayrağını açtı!

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Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın'dan ilginç cevap: ‘Biz getir kadar zengin değiliz’

Kavga sosyal medyaya taşındı! Olayın merkezinde ise 21.5 milyon müşterisinin şifre ve kimlik bilgilerini çaldıran CEO'su vardı.

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın'dan ilginç cevap: ‘Biz getir kadar zengin değiliz’

İstanbul Kadıköy'de The Candy Shop isimli mekanın işletmecisi Eylül Hanım, 'dan 'a "Neden geç ödeme yapıyorsunuz?" tweeti attı!

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın'dan ilginç cevap: ‘Biz getir kadar zengin değiliz’

Bunun üzerine Aydın, "Paralar her on beş günde bir kesilen fatura üzerine yatırılıyor. Bu ay bayrama ve 19'mayıs'a denk geldi" açıklaması yaptı.

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