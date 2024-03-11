Haberler
Yaşam
Yeni doğan bebeğini camdan attı! Cani anne ifadesinde her şeyi anlattı: 1.5 dakikada doğurdum...
Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
09:14
Yeni doğan bebeğini camdan attı! Cani anne ifadesinde her şeyi anlattı: 1.5 dakikada doğurdum...
İstanbul'da A.Y. isimli genç kadın, evde tek başına doğum yaptı. Ardından yeni doğan bebeği camdan attı! Bayram Çakır'ın evinin bahçesinde yeni doğmuş bir bebek bulmasıyla kan donduran olay ortaya çıktı. Gözaltına alınan cani anne, ifadesinde her şeyi anlattı: Doğum anına kadar…