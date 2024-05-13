Yeni Edanur Gezer skandalı: İstanbul Başakşehir’de iki kardeşin boğulduğu gölet İSKİ’nin çıktı!

ANNE KOLEJDE İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

Yaralı çocuğun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Basel Ahmed Muhammed ile Fares Ahmed Muhammed'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp'a kaldırıldı. Çocukların annesi Mai Abdelmohsin'in özel bir kolejde İngilizce öğretmenliği yaptığı, babalarının ise 9 yıl önce Mısır'da bir trafik kazasında öldüğü öğrenildi. Çocukların ailesi herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.