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Yeni evine kavuşan depremzede Fatma teyze: Sözünde duran bir Cumhurbaşkanınız olursa böyle evinizde oluyor
Giriş Tarihi: 22.01.2025 06:25
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
06:26
Yeni evine kavuşan depremzede Fatma teyze: Sözünde duran bir Cumhurbaşkanınız olursa böyle evinizde oluyor
Kahramanmaraş'ta TOKİ konutlarından yeni evinin anahtarını teslim alan 65 yaşındaki Fatma Yönder, bu anın hayatındaki en güzel günlerden biri olduğunu söyledi. Böyle bir evi rüyasında bile göremeyeceğini ifade eden Yönder, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Sözünde duran bir Cumhurbaşkanınız olursa böyle evinizde oluyor. Ben onu çok seviyorum. O olmasa böyle bir evin sahibi nasıl olabilirdim? Böyle bir evi rüyamda bile göremezdim. Devletimiz çok güçlü. Bu evle birlikte dünyalar benim oldu" dedi.