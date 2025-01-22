Yeni evine kavuşan depremzede Fatma teyze: Sözünde duran bir Cumhurbaşkanınız olursa böyle evinizde oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Yönder, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ben onu çok seviyorum. O olmasa böyle bir evin sahibi nasıl olabilirdim? Böyle bir ev benim hayalimde bile olmazdı. Devletimiz çok güçlü. Bu evle birlikte dünyalar benim oldu. Sıcacık ve artık depremden korkmuyorum. Yetkililer de her bir ihtiyacımızla da yakından ilgileniyor" dedi.