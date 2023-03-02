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Yeni fay! Sismik araştırmalar ortaya çıkardı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor...
Giriş Tarihi: 02.03.2023 13:51
Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
13:51
Yeni fay! Sismik araştırmalar ortaya çıkardı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor...
'İzmir dış körfezi' olarak tanımlanan Foça- Karaburun bölgesinde araştırma yapan ekip dikkat çeken bir sonuca ulaştı. Sismik araştırmaların sonucuna şaşıran uzmanlar, "oradaki aktif fay miktarı ve yoğunluğu gerçekten çok fazla. Bu çalışmanın sonuçları, çok sayıda yeni fayın varlığını ortaya çıkardı" dedi.