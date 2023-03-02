Uzman isim fayların benzerliğine dikkat çekip uyardı! "Marmara'da da çift deprem olabilir" | Video
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şamil Şen, ABD'de bulunan San Andreas ve Garlock fermuar fay sisteminin Doğu Anadolu ve Elbistan fermuar tipi fay hattına benzediğini söyledi. Marmara'nın da fermuar tipi fay hatlarına sahip olduğunu belirten Şen, "Dolasıyla burada da çiftli deprem, yani son depremlerimiz gibi olabilir" dedi.
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