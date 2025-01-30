YENİ HAFTANIN FIRSATLARI SATIŞTA! Tarım Kredi Market 29 Ocak-9 Şubat aktüel kataloğu: Temizlik mopu, filtre kahve, deterjan çeşitleri...

TARIM KREDİ MARKET 29 OCAK-9 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU
Peysan Tava Peynir 600 g 79,90 TL
Yayla Basmati Piriç 1KG 64,90 TL
Dardanel Ton Balığı 104,90 TL
Kahve Dünyası Filtre Kahve Makinesi 109,90 TL
Mutlu Sebzeli Burgu Makarna 17,50 TL
Viking Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 72,90 TL
Bingo Matik Konsantre 8 KG 267,90 TL
Kocatepe Türk Kahvesi 100 G 36,50 TL
Tarım Kredi Kırmızı Acı Pul Biber 250 G 64,50 TL
Mabel Marseille Duş Jeli Çeşitleri 750 ml 64,90 TL
Selpak 8'li Kağıt Havlu 84,90 TL
Didi Soğuk Çay Çeşitleri 2,5 L 38,90 TL
Hünnap Keçiboynuzu Özü 640 G 109 TL
Macromax Otomatik Temizlik Seti 199,90 TL
MR Oxy Bulaşık Deterjanı Çeşitleri 29,90 TL
5 Dakika Bisküvi 38,90 TL
Nutzz Popz Fıstık Ezmeli Süt Mısır 100 g 19,90 TL
Oylum Gofret Çeşitleri 400 G 37,90 TL