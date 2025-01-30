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Haberler Yaşam YENİ HAFTANIN FIRSATLARI SATIŞTA! Tarım Kredi Market 29 Ocak-9 Şubat aktüel kataloğu: Temizlik mopu, filtre kahve, deterjan çeşitleri...
Giriş Tarihi: 30.01.2025 07:49 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 07:52

YENİ HAFTANIN FIRSATLARI SATIŞTA! Tarım Kredi Market 29 Ocak-9 Şubat aktüel kataloğu: Temizlik mopu, filtre kahve, deterjan çeşitleri...

Tarım Kredi Kooperatif Market, Ocak ve Şubat aylarına özel büyük indirim kampanyası başlattı. Gıda ürünlerinden kozmetiklere, temizlik malzemelerinden temel ihtiyaçlara kadar birçok farklı kategoride indirimli ürünler sunuluyor. Tarım Kredi Kooperatif Market, 29 Ocak - 9 Şubat tarihleri arasında geçerli olan yeni kataloğuyla hem uygun fiyatlarla kaliteli ürünler almak isteyenlere hem de bütçe dostu alışveriş yapmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuluyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 29 Ocak- 9 Şubat indirimli aktüel kataloğu

YENİ HAFTANIN FIRSATLARI SATIŞTA! Tarım Kredi Market 29 Ocak-9 Şubat aktüel kataloğu: Temizlik mopu, filtre kahve, deterjan çeşitleri...

Tarım Kredi Marketleri, 29 Ocak - 9 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürünler listesini duyurdu. Temel ihtiyaçları daha uygun fiyatlarla temin etmek isteyenler için Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde bu hafta çeşitli fırsatlar bulunuyor. Yüzlerce çeşit ürün uygun fiyatlarla satışa sunulmak üzere market raflarındaki yerini aldı. İşte 29 Ocak-9 Şubat tarihleri arasındaki güncel ürün kataloğu!

YENİ HAFTANIN FIRSATLARI SATIŞTA! Tarım Kredi Market 29 Ocak-9 Şubat aktüel kataloğu: Temizlik mopu, filtre kahve, deterjan çeşitleri...

TARIM KREDİ MARKET 29 OCAK-9 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

Peysan Tava Peynir 600 g 79,90 TL

Yayla Basmati Piriç 1KG 64,90 TL

Dardanel Ton Balığı 104,90 TL

Kahve Dünyası Filtre Kahve Makinesi 109,90 TL

Mutlu Sebzeli Burgu Makarna 17,50 TL

Viking Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 72,90 TL

Bingo Matik Konsantre 8 KG 267,90 TL

Kocatepe Türk Kahvesi 100 G 36,50 TL

Tarım Kredi Kırmızı Acı Pul Biber 250 G 64,50 TL

Mabel Marseille Duş Jeli Çeşitleri 750 ml 64,90 TL

Selpak 8'li Kağıt Havlu 84,90 TL

Didi Soğuk Çay Çeşitleri 2,5 L 38,90 TL

Hünnap Keçiboynuzu Özü 640 G 109 TL

Macromax Otomatik Temizlik Seti 199,90 TL

MR Oxy Bulaşık Deterjanı Çeşitleri 29,90 TL

5 Dakika Bisküvi 38,90 TL

Nutzz Popz Fıstık Ezmeli Süt Mısır 100 g 19,90 TL

Oylum Gofret Çeşitleri 400 G 37,90 TL

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YENİ HAFTANIN FIRSATLARI SATIŞTA! Tarım Kredi Market 29 Ocak-9 Şubat aktüel kataloğu: Temizlik mopu, filtre kahve, deterjan çeşitleri...

HAFTANIN FIRSATLARI!

Yayla Basmati Piriç 1KG 64,90 TL

YENİ HAFTANIN FIRSATLARI SATIŞTA! Tarım Kredi Market 29 Ocak-9 Şubat aktüel kataloğu: Temizlik mopu, filtre kahve, deterjan çeşitleri...

İNDİRİM GÜNLERİ

Macromax Otomatik Temizlik Seti 199,90 TL

YENİ HAFTANIN FIRSATLARI SATIŞTA! Tarım Kredi Market 29 Ocak-9 Şubat aktüel kataloğu: Temizlik mopu, filtre kahve, deterjan çeşitleri...

FIRSAT HAFTASI BAŞLADI!

Bingo Matik Konsantre 8 KG 267,90 TL

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