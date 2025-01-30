YENİ HAFTANIN FIRSATLARI SATIŞTA! Tarım Kredi Market 29 Ocak-9 Şubat aktüel kataloğu: Temizlik mopu, filtre kahve, deterjan çeşitleri...

Tarım Kredi Marketleri, 29 Ocak - 9 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürünler listesini duyurdu. Temel ihtiyaçları daha uygun fiyatlarla temin etmek isteyenler için Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde bu hafta çeşitli fırsatlar bulunuyor. Yüzlerce çeşit ürün uygun fiyatlarla satışa sunulmak üzere market raflarındaki yerini aldı. İşte 29 Ocak-9 Şubat tarihleri arasındaki güncel ürün kataloğu!