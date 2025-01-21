YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025 | Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli oldu mu?

Halka arzlara olan ilgi artarak devam ediyor. Yeni haftada yatırımcıların radarında olan halka arz süreci için şirketlerin talep toplama tarihleri netleşti. Mopaş Marketcilik ve Dünya Varlık Yönetim'in talep toplama tarihleri açıklandı. Yatırımcılar, bu fırsatları yakından takip ediyor. Peki, bu hafta hangi şirketler halka arz olacak ve talep toplama tarihleri neler? İşte detaylar.