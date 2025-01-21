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Haberler Yaşam YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025 | Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 16:46 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 16:46

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025 | Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli oldu mu?

Ocak ayı, yatırımcılar için hareketli bir halka arz dönemi sunuyor. Yeni yılda üç şirket daha halka arz sürecine adım attı. Bu şirketlerden biri olan Mopaş Marketcilik'in bugün itibariyle talep toplama işlemleri başladı. Destek Finans Faktoring ve Dünya Varlık Yönetim isimli iki firma takvimde yer buldu. Peki, SPK onayı ile Ocak 2025 hangi şirketler halka arz olacak? İşte, 21-24 Ocak 2025 halka arz takvimi.

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025 | Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli oldu mu?

Halka arzlara olan ilgi artarak devam ediyor. Yeni haftada yatırımcıların radarında olan halka arz süreci için şirketlerin talep toplama tarihleri netleşti. Mopaş Marketcilik ve Dünya Varlık Yönetim'in talep toplama tarihleri açıklandı. Yatırımcılar, bu fırsatları yakından takip ediyor. Peki, bu hafta hangi şirketler halka arz olacak ve talep toplama tarihleri neler? İşte detaylar.

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025 | Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli oldu mu?

HALKA ARZ TAKVİMİ 21-24 OCAK
Dünya Varlık Yönetim A.Ş. 22-23-24 Ocak

Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. 21-22-23 Ocak

Destek Finans Faktoring A.Ş. (Talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı)

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YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025 | Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli oldu mu?

MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ OLUYOR

Mopaş Marketçilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı onaylandı. 2 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma, 35 TL hisse fiyatından yatırımcılara 57 milyon 330 bin lot dağıtacak. Edinilen bilgilere göre; firmanın kazanacağı fonun yüzde 40-45'ini yeni mağaza yatırımları için kullanılacağı belirtildi.

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025 | Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli oldu mu?

DESTEK FİNANS FAKTORING HALKA ARZ OLUYOR

Destek Finans Faktoring A.Ş. halka arz ediliyor. 46,98 TL hisse fiyatından alıcı bulacak halka arzda toplam 83 milyon 333 bin 333 lot dağıtılacak. Yüzde 25 halka açıklık ile halka arz olan şirket, fonun yüzde 100'ünü faktoring işlemlerinin finansmanı için kullanacak.

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025 | Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli oldu mu?

DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ OLUYOR

Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz oluyor. Toplamda 68 milyon 240 bin lot dağıtacak firma 'DNYVA' kodu ile borsada işlem görecek. Firma elde edilecek fonun yüzde 75'ini tahsisli gecikmiş alacak alımında, yüzde 25'ini ise finansal borçların ödenmesinde kullanılacak.


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