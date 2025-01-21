Haberler
Yaşam
YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025 | Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
16:46
YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ OCAK 2025 | Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli oldu mu?
Ocak ayı, yatırımcılar için hareketli bir halka arz dönemi sunuyor. Yeni yılda üç şirket daha halka arz sürecine adım attı. Bu şirketlerden biri olan Mopaş Marketcilik'in bugün itibariyle talep toplama işlemleri başladı. Destek Finans Faktoring ve Dünya Varlık Yönetim isimli iki firma takvimde yer buldu. Peki, SPK onayı ile Ocak 2025 hangi şirketler halka arz olacak? İşte, 21-24 Ocak 2025 halka arz takvimi.