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Giriş Tarihi: 27.05.2024 15:09 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 15:36

Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Onaylandı! Okullarda yeni müfredat değişikliği 2024-2025 eğitim döneminde başlıyor mu?

Son dakika yeni müfredat Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Çalışmaları tamamlanan ve Bakan Tekin tarafından duyurulan müfredatın öncelikle 1.,5. ve 9. sınıflarda uygulanacağı duyurulmuştu. İlk açıklamalardan sonra düzenleme sürecine tabi tutulan müfredat onaylandı. Bunun üzerine "yeni müfredat ne zaman uygulanacak? sorusu sorulmaya başladı. Peki, Okullarda yeni müfredat değişikliği 2024-2025 eğitim döneminde başlayacak mı, nasıl olacak? İşte o tarihler ve detaylar

Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Onaylandı! Okullarda yeni müfredat değişikliği 2024-2025 eğitim döneminde başlıyor mu?

Yeni müfredat için son durum takip edilirken MEB'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son düzenlemelerinin gerçekleştirildiği müfredat Bakan Yusuf Tekin tarafından onaylandı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmeninin gündemde yer alan müfredatın ne zaman uygulanacağı merak konusu oldu. Müfredatın ne zaman hayata geçirileceği merak edilirken MEB duyurdu. İşte MEB yeni müfredat değişikliği hakkında ayrıntılar

Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Onaylandı! Okullarda yeni müfredat değişikliği 2024-2025 eğitim döneminde başlıyor mu?

YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN UYGULANACAK?
Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

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Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Onaylandı! Okullarda yeni müfredat değişikliği 2024-2025 eğitim döneminde başlıyor mu?

ÖNERİLERİN YÜZDE 58'İ ÖĞRETMENLERDEN
"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" için iletilen görüş ve önerilerin öğretim programlarına yansıtılması için ilgili komisyonlar gerekli tasnif ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra yeni müfredat Talim ve Terbiye Kurulunun onayına sunuldu. Yeni müfredat taslağına öğretmenlerden 38 bin 865 görüş ve öneri gelirken müfredat taslağına katkı sunmak isteyen sivil toplum kuruluşları, eğitim platformları ile eğitimin diğer paydaşları ise 28 bin 419 görüş bildirdi. Müfredat için görüş ve önerilerin yüzde 58'i öğretmenlerden, yüzde 42'si ise diğer paydaşlardan geldi. Gelen görüşlerin üçte biri ortak metne, altıda biri ise okul öncesi eğitim programına yönelik oldu. Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı.

Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Onaylandı! Okullarda yeni müfredat değişikliği 2024-2025 eğitim döneminde başlıyor mu?

YENİ MÜFREDAT NASIL OLACAK?
Bakan Tekin konuşmasında yeni müfredatın ilk uygulamaya gireceği sene bazı sınıf düzeylerini kapsayacağını belirtti:
"1-5 ve 9. sınıfla başlayacağız bu yıl. Müfredat dediğimiz şey ortak, zorunlu, herkeste standart olan dersler. Yeni eğitim öğretim yılına yetişecek. Talim Terbiye Kurulu'nun onayından sonra yayınlayacağız. 1-5 ve 9'da önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Onaylandı! Okullarda yeni müfredat değişikliği 2024-2025 eğitim döneminde başlıyor mu?

Müfredatta seyreltmeler olacağını vurgulayan Bakan Tekin, "Spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar. Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da onaylayacak sadece ilkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak. Biter bitmez gündeme getireceğiz. Bir tanıtım toplantısı yaparak burada açıklayacağız. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1-5 ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80'i bitmiş durumda önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak ve kademeli olarak uygulamaya geçilecek" ifadelerini kullandı.

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