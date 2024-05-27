Haberler
Yaşam
Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Onaylandı! Okullarda yeni müfredat değişikliği 2024-2025 eğitim döneminde başlıyor mu?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
15:36
Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Onaylandı! Okullarda yeni müfredat değişikliği 2024-2025 eğitim döneminde başlıyor mu?
Son dakika yeni müfredat Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Çalışmaları tamamlanan ve Bakan Tekin tarafından duyurulan müfredatın öncelikle 1.,5. ve 9. sınıflarda uygulanacağı duyurulmuştu. İlk açıklamalardan sonra düzenleme sürecine tabi tutulan müfredat onaylandı. Bunun üzerine "yeni müfredat ne zaman uygulanacak? sorusu sorulmaya başladı. Peki, Okullarda yeni müfredat değişikliği 2024-2025 eğitim döneminde başlayacak mı, nasıl olacak? İşte o tarihler ve detaylar