17 Mayıs Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni normalleşme takvimi adı altında duyurulacak. Düğün salonları sahipleri ve çiftleri yakından ilgilendiren düğün salonlarının açılış tarihi ise bu noktada merak ediliyor. Evlenecek olanlar başta olmak üzere işletme sahipleri tarafından da Düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler ne zaman yapılacak sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Açıklanacak normalleşme planı, yasağın kalkması ve nişan ve düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklentiyi de arttıracak. Yeni kabine toplantısının ardından Düğünler ne zaman serbest olacak, düğünler ne zaman yapılacak sorularının yanıt bulması bekleniyor. İşte son gelişmeler…