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Yeni Sağlık Bakanı kimdir? Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hayatı ve biyografisi!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
07:07
Yeni Sağlık Bakanı kimdir? sorusu Resmi Gazete'nin yayımlanmasıyla belli oldu. Fahrettin Koca'nın yerine gelen yeni Sağlık Bakanı İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu oldu. Kemal Memişoğlu'nun kim olduğu, mesleki kariyeri ve hayatı merak konusu oldu. Peki, Yeni Sağlık Bakanı kimdir? İşte, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hayatı ve biyografisi!