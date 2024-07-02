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Haberler Yaşam Yeni Sağlık Bakanı kimdir? Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hayatı ve biyografisi!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 07:07

Yeni Sağlık Bakanı kimdir? Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hayatı ve biyografisi!

Yeni Sağlık Bakanı kimdir? sorusu Resmi Gazete'nin yayımlanmasıyla belli oldu. Fahrettin Koca'nın yerine gelen yeni Sağlık Bakanı İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu oldu. Kemal Memişoğlu'nun kim olduğu, mesleki kariyeri ve hayatı merak konusu oldu. Peki, Yeni Sağlık Bakanı kimdir? İşte, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hayatı ve biyografisi!

Yeni Sağlık Bakanı kimdir? Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hayatı ve biyografisi!

2016 yılından bu yana İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Memişoğlu 2018 yılından beri görevde olan Fahrettin Koca'nın ardından yeni Sağlık Bakanı oldu. Karar 2 Temmuz Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin son sayısında yayınlanmasının ardından yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun kim olduğu merak edildi. Peki, Yeni Sağlık Bakanı kimdir? İşte, Kemal Memişoğlu hayatı ve biyografisi!

Yeni Sağlık Bakanı kimdir? Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hayatı ve biyografisi!

KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu aslen Rizeli olup, 1966 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1990 yılında bitirdi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 1995 yılında Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı.

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Yeni Sağlık Bakanı kimdir? Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hayatı ve biyografisi!

1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev Yaptı. 1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulundu. 2000-2002 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Başasistanlık yaptı. 2002 yılı sonunda PTT Hastanesine Başhekim olarak atandı. 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında da Genel Cerrahi Profesörü oldu.

Yeni Sağlık Bakanı kimdir? Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hayatı ve biyografisi!

2007 yılında Beykent Üniversitesinde başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009 yılında bitirdi. 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı. 02-11-2012 tarihinde İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atandı. Mayıs 2014 – Ekim 2016 tarihleri arasında aynı birliğin Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 06 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atandı.

Yeni Sağlık Bakanı kimdir? Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hayatı ve biyografisi!

Prof. Dr. Memişoğlu'nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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