Yeni Sağlık Bakanı kimdir? Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hayatı ve biyografisi!

2016 yılından bu yana İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Memişoğlu 2018 yılından beri görevde olan Fahrettin Koca'nın ardından yeni Sağlık Bakanı oldu. Karar 2 Temmuz Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin son sayısında yayınlanmasının ardından yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun kim olduğu merak edildi. Peki, Yeni Sağlık Bakanı kimdir? İşte, Kemal Memişoğlu hayatı ve biyografisi!