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Yeni Seçil Erzan sorguda öttü: 37 milyon TL'yi böyle çalmış!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
11:55
Yeni Seçil Erzan sorguda öttü: 37 milyon TL'yi böyle çalmış!
Konya'nın Ereğli ilçesinde çalıştığı Akbank'da 37 milyon 157 bin 105 TL'yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla nişanlısı ile birlikte tutuklanan Perihan Yazar'ın (37) ilk ifadesi ortaya çıktı. Banka müfettişlerine maddi olarak sıkıntı yaşadığı için böyle bir şey yaptığını belirten Yazar'ın, "Paraları 25 müşterinin hesabına gönderdim. Sonra hesap sahiplerini yönlendirerek parayı benim ve nişanlım Settar'ın hesabına yönlendirdim. 20 milyon 700 bin TL'yi kripto para borsası hesaplarına yatırdım. Burada yaptığım işlemlerle de parayı kaybettim. 1 milyon 500 bin TL'si ile de üçüncü kişilere borcumu ödedim" dediği öğrenildi. İşte detaylar