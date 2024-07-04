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Haberler Yaşam Yeni Seçil Erzan sorguda öttü: 37 milyon TL'yi böyle çalmış!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 11:55

Yeni Seçil Erzan sorguda öttü: 37 milyon TL'yi böyle çalmış!

Konya'nın Ereğli ilçesinde çalıştığı Akbank'da 37 milyon 157 bin 105 TL'yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla nişanlısı ile birlikte tutuklanan Perihan Yazar'ın (37) ilk ifadesi ortaya çıktı. Banka müfettişlerine maddi olarak sıkıntı yaşadığı için böyle bir şey yaptığını belirten Yazar'ın, "Paraları 25 müşterinin hesabına gönderdim. Sonra hesap sahiplerini yönlendirerek parayı benim ve nişanlım Settar'ın hesabına yönlendirdim. 20 milyon 700 bin TL'yi kripto para borsası hesaplarına yatırdım. Burada yaptığım işlemlerle de parayı kaybettim. 1 milyon 500 bin TL'si ile de üçüncü kişilere borcumu ödedim" dediği öğrenildi. İşte detaylar

TOLGA YANIK
Yeni Seçil Erzan sorguda öttü: 37 milyon TL’yi böyle çalmış!

Üçüncü Seçil Erzan vakasının adresi bu kez Konya oldu. Akbank'ın avukatları Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğün'e giderek, şubelerinde çalışan Perihan Yazar'ın 3 aylık süre içerisinde zimmetine 37 milyon 157 bin 105 TL para geçirdiğini, bunu da itiraf ettiğini belirterek şikayette bulundu.

Yeni Seçil Erzan sorguda öttü: 37 milyon TL’yi böyle çalmış!

BANKACI İLE NİŞANLISI TUTUKLANDI!
Bunun üzerine Yazar ve paranın bir kısmını gönderdiğini ileri sürülen nişanlısı Settar Arslan gözaltına alındı. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Yeni Seçil Erzan sorguda öttü: 37 milyon TL’yi böyle çalmış!

PARAYI BİTCOİN İŞLEMLERİNDE KAYBETMİŞ
Perihan Yazar, banka müfettişlerine olayı bir bir anlattı. Yazar, "Mali durumum bozulmuştu. 25 Mart'ta zimmetime para geçirmeye başladım. Bildiğim 25 farklı müşterinin hesabına EFT ile paraları gönderdim.

Yeni Seçil Erzan sorguda öttü: 37 milyon TL’yi böyle çalmış!

KALDIRAÇLI İŞLEMLERDE PARAYI KAYBETTİM
Daha sonra onları yönlendirerek parayı benim ve Settar'ın hesaplarına aktardım. Paranın 20 milyon 700 bin TL'sini kripto paraya yatırdım.

Yeni Seçil Erzan sorguda öttü: 37 milyon TL’yi böyle çalmış!

Yaptığım kaldıraçlı işlemlerle de bu parayı kaybettim. Paranın 11 milyon 200 bin TL'sini ise Settar'ın hesabına yönlendirdim.

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