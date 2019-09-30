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’da silahlı saldırı; 2 yaralı

Merkez mahallesinde bir sitenin girişindeki dükkanlardan birine giren iki kişi, burada bulunan iki kişiyi silahla yaralayarak kaçtı.

Giriş Tarihi: 30.09.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 16:27
Yenibosna’da silahlı saldırı; 2 yaralı

Merkez mahallesinde bir sitenin girişindeki dükkanlardan birine giren iki kişi, burada bulunan iki kişiyi silahla yaralayarak kaçtı.


Yenibosna’da silahlı saldırı; 2 yaralı

Olay saat 14.40 civarında Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi'nde bulunan bir sitenin girişindeki dükkanlardan birinde meydana geldi. İddiaya göre beyaz renkli bir otomobil ile sitenin önüne gelen iki kişi o anda bir dükkanda çalışan 2 kişiye yanlarında getirdikleri silahlarla ateş etti. Şüpheliler daha sonra geldikleri beyaz renkli otomobil ile olay yerinden kaçtı.


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Yenibosna’da silahlı saldırı; 2 yaralı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı haber alan yaralıların yakınları olay yerine geldi. Bu arada yaralıların yakınlarından bir kişi fenalık geçirdi.



Yenibosna’da silahlı saldırı; 2 yaralı

Polis olay yerinden beyaz renkli otomobil ile kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Yenibosna’da silahlı saldırı; 2 yaralı
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Yenibosna’da silahlı saldırı; 2 yaralı
Yenibosna’da silahlı saldırı; 2 yaralı
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