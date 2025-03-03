Haberler
Yaşam
Yeniden kar yağacak mı, Mart ayında hava nasıl olacak? Meteoroloji mühendisi açıkladı! İstanbul dahil, o illerde...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
12:19
Yeniden kar yağacak mı, Mart ayında hava nasıl olacak? Meteoroloji mühendisi açıkladı! İstanbul dahil, o illerde...
Tüm yurdun etkilendiği soğuk hava ve kar yağışı Şubat ayında birçok ilde etkisini gösterdi. Mart ayının gelmesiyle birlikte ise havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Konu hakkında Meteoroloji Mühendisi Adil Tek açıklamalar yaparken, Meteorolojiden de uyarılar gelmeye devam etti. Peki, yeniden kar yağacak mı, Mart ayında hava nasıl olacak? İşte, detaylar...