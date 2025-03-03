Yeniden kar yağacak mı, Mart ayında hava nasıl olacak? Meteoroloji mühendisi açıkladı! İstanbul dahil, o illerde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son raporunda pazartesi ve salı günü için birçok ilde kar yağışı olacağı bilgisi paylaşıldı. İstanbul başta olmak üzere diğer iller için Mart ayında havaların nasıl olacağı ise merak konusu oldu. Konu hakkında Meteoroloji Mühendisi Adil Tek hava durumu tahmin modellerine göre mart ayının ilk iki haftasında havanın nasıl olacağını açıkladı. Peki, Mart ayında hava nasıl olacak? Yeniden kar yağacak mı? İşte, uzman açıklamaları!