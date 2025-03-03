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Giriş Tarihi: 03.03.2025 12:19 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 12:19

Yeniden kar yağacak mı, Mart ayında hava nasıl olacak? Meteoroloji mühendisi açıkladı! İstanbul dahil, o illerde...

Tüm yurdun etkilendiği soğuk hava ve kar yağışı Şubat ayında birçok ilde etkisini gösterdi. Mart ayının gelmesiyle birlikte ise havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Konu hakkında Meteoroloji Mühendisi Adil Tek açıklamalar yaparken, Meteorolojiden de uyarılar gelmeye devam etti. Peki, yeniden kar yağacak mı, Mart ayında hava nasıl olacak? İşte, detaylar...

Yeniden kar yağacak mı, Mart ayında hava nasıl olacak? Meteoroloji mühendisi açıkladı! İstanbul dahil, o illerde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son raporunda pazartesi ve salı günü için birçok ilde kar yağışı olacağı bilgisi paylaşıldı. İstanbul başta olmak üzere diğer iller için Mart ayında havaların nasıl olacağı ise merak konusu oldu. Konu hakkında Meteoroloji Mühendisi Adil Tek hava durumu tahmin modellerine göre mart ayının ilk iki haftasında havanın nasıl olacağını açıkladı. Peki, Mart ayında hava nasıl olacak? Yeniden kar yağacak mı? İşte, uzman açıklamaları!

Yeniden kar yağacak mı, Mart ayında hava nasıl olacak? Meteoroloji mühendisi açıkladı! İstanbul dahil, o illerde...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporunda pazartesi ve salı günü için Sivas, Yozgat, Kayseri, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars, Ardahan ve Artvin illerine kar yağışı uyarısı yapıldı.

Çarşamba gününde sonra ise yurt genelinde güneşli havanın etkili olması bekleniyor.

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Yeniden kar yağacak mı, Mart ayında hava nasıl olacak? Meteoroloji mühendisi açıkladı! İstanbul dahil, o illerde...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Kuzey, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun çevreleri ve Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yeniden kar yağacak mı, Mart ayında hava nasıl olacak? Meteoroloji mühendisi açıkladı! İstanbul dahil, o illerde...

İstanbul'da öğleden sonra yağmur bekleniyor, Ankara sabah sisli, Bursa parçalı bulutlu, İzmir'de rüzgar hafif, hava açık. İstanbul 13, Ankara 12, İzmir 17, Bursa 14, Antalya az bulutlu 18 derece.

Sıcaklıkların, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Mart ayında İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde yeniden kar yağışı görülecek mi?

İşte, Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'in açıklamaları;

Yeniden kar yağacak mı, Mart ayında hava nasıl olacak? Meteoroloji mühendisi açıkladı! İstanbul dahil, o illerde...

YENİDEN KAR YAĞACAK MI?

Kar yağışının bir-iki gün boyunca Samsun'dan başlayarak Artvin'e kadar devam edeceğini söyleyen Adil Tek, "Önümüzdeki günlerde İstanbul ve çevresinde kar yağışı beklenmiyor. Marmara'nın neredeyse tamamında güneşli ya da yağmurlu bir hava olacak. Özellikle İstanbul perşembe günü öğleden sonra yağmur alacak ve bu durum cuma günü de devam edecek. Doğu Karadeniz'deki yağışlardan sonra kuzeyden gelen kar yağışı ise artık yurdu tamamen terk etmiş olacak" dedi.