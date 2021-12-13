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Haberler Yaşam 'Yerli Örümcek Adam' Ferhat Güzel'e kız arkadaş dayağı! Canını zor kurtardı...
Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:23 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 10:25

'Yerli Örümcek Adam' Ferhat Güzel'e kız arkadaş dayağı! Canını zor kurtardı...

Sevgilisinden şiddet gören şarkıcı Ferhat Güzel canını zor kurtardı. Bir karakola sığınmak zorunda kaldı. 'Yerli Örümcek Adam' olarak bilinen Ferhat Güzel, eğlenmek için gittiği mekanda sevgilisiyle tartışmaya başladı. Eve taşınan tartışmada sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Güzel, evden kaçarak yoldan geçen polislere sığındı. Ağustos ayında yaşandığı ortaya çıkan olayda, polislerden yardım isteyen ünlü şarkıcının sevgilisi Nur ise, kendisinin darp edildiğini ileri sürdü. İşte ayrıntılar...

DİLEK YAMAN DEMİR
’Yerli Örümcek Adam’ Ferhat Güzel’e kız arkadaş dayağı! Canını zor kurtardı...

'YERLİ ÖRÜMCEK ADAM' FERHAT GÜZEL'E KIZ ARKADAŞ DAYAĞI! CANINI ZOR KURTARDI...

Ünlü şarkıcı Ferhat Güzel, sevgilisi Nur Aksoy tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

’Yerli Örümcek Adam’ Ferhat Güzel’e kız arkadaş dayağı! Canını zor kurtardı...

Ünlü Türkücü Ferhat Güzel, 27 Ağustos günü sevgilisi Nur Aksoy'la buluştu.

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’Yerli Örümcek Adam’ Ferhat Güzel’e kız arkadaş dayağı! Canını zor kurtardı...

Taksim'deki bir mekanda eğlenen iki sevgili, iddiaya göre mekanda aralarındaki para ilişkisi nedeniyle şikayetçi oldukları bir dava nedeniyle tartışmaya başladı.

’Yerli Örümcek Adam’ Ferhat Güzel’e kız arkadaş dayağı! Canını zor kurtardı...

İddiaya göre devam eden tartışma nedeniyle mekandan ayrılan ikili, Güzel'in Şişli'deki evinde de devam etti.

’Yerli Örümcek Adam’ Ferhat Güzel’e kız arkadaş dayağı! Canını zor kurtardı...

Kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada Nur Aksoy, yine iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla Güzel'e saldırdı.

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