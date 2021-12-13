’Yerli Örümcek Adam’ Ferhat Güzel’e kız arkadaş dayağı! Canını zor kurtardı...

Sevgilisinden şiddet gören şarkıcı Ferhat Güzel canını zor kurtardı. Bir karakola sığınmak zorunda kaldı. 'Yerli Örümcek Adam' olarak bilinen Ferhat Güzel, eğlenmek için gittiği mekanda sevgilisiyle tartışmaya başladı. Eve taşınan tartışmada sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Güzel, evden kaçarak yoldan geçen polislere sığındı. Ağustos ayında yaşandığı ortaya çıkan olayda, polislerden yardım isteyen ünlü şarkıcının sevgilisi Nur ise, kendisinin darp edildiğini ileri sürdü. İşte ayrıntılar...