Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte Devlet Devrim’in hayatı ve hakkında merak edilenler

DEVLET DEVRİM NEDEN VEFAT ETTİ?

Sinemaya 1963 yılında Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre ile birlikte rol aldığı Çiçeksiz Bahçe filmiyle başlayan Devlet Devrim'in ölüm nedeni ile ilişkin henüz resi bir açılama yapılmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.