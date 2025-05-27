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Haberler Yaşam Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte Devlet Devrim'in hayatı ve hakkında merak edilenler
Giriş Tarihi: 27.05.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 11:20

Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte Devlet Devrim'in hayatı ve hakkında merak edilenler

Usta oyuncu Devlet Devrim hayatını kaybetti. 81 yaşındaki sanatçının vefatı, Film-San Vakfı tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Türk Sineması'nın 'Siyah Boncuk' filmindeki menekşe gözlü yıldızı Devlet Devrim'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başımız sağ olsun." ifadeleri yer aldı. Peki, Devlet Devrim neden öldü, kaç yaşındaydı?

Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte Devlet Devrim’in hayatı ve hakkında merak edilenler

Ses Dergisi tarafından 1962 yılında kapak yıldızı seçilerek sinema dünyasına adım atan Devlet Devrim hayatını kaybetti. Birçok filmde başarılı performanslar sergileyen Devlet Devrim'in vefatı, Film-San Vakfı tarafından duyuruldu. Peki, Devlet Devrim kimdir, neden vefat etti? İşte detaylar...

Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte Devlet Devrim’in hayatı ve hakkında merak edilenler

YEŞİLÇAM OYUNCUSU HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Film-San Vakfı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Türk Sineması'nın 'Siyah Boncuk'u, menekşe gözlü oyuncusu Devlet Devrim'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" dendi.

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Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte Devlet Devrim’in hayatı ve hakkında merak edilenler

DEVLET DEVRİM NEDEN VEFAT ETTİ?

Sinemaya 1963 yılında Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre ile birlikte rol aldığı Çiçeksiz Bahçe filmiyle başlayan Devlet Devrim'in ölüm nedeni ile ilişkin henüz resi bir açılama yapılmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte Devlet Devrim’in hayatı ve hakkında merak edilenler

DEVLET DEVRİM KİMDİR?

Mısır'da dünyaya gelen Devlet Devrim, 1962'de Ses dergisinin açtığı kapak yıldzı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya adım attı.
Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre'nin başrollerinde yer aldığı 1963 yılı yapımı Çiçeksiz Bahçe rol aldığı ilk filmi oldu.

Oyuncu, Bağdat Yolu, Tatlı Sevgilim, Rüzgar Hafiye, Gel Desen Gelemem Ki, Gümüş Gerdanlık, Maskeli Canavar, Kurtlar Sofrası gibi yapımlarda rol aldı.

Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte Devlet Devrim’in hayatı ve hakkında merak edilenler

1969 yılına kadar aralıksız şekilde sinema kariyerini sürdüren Devlet Devrim, zamanla gazinolarda sahne alarak şarkıcılık da yaptı. Güzelliğiyle dikkat çeken Devrim, sinema dünyasında "menekşe gözlü oyuncu" olarak anıldı.