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Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte Devlet Devrim'in hayatı ve hakkında merak edilenler
Giriş Tarihi: 27.05.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
11:20
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte Devlet Devrim'in hayatı ve hakkında merak edilenler
Usta oyuncu Devlet Devrim hayatını kaybetti. 81 yaşındaki sanatçının vefatı, Film-San Vakfı tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Türk Sineması'nın 'Siyah Boncuk' filmindeki menekşe gözlü yıldızı Devlet Devrim'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başımız sağ olsun." ifadeleri yer aldı. Peki, Devlet Devrim neden öldü, kaç yaşındaydı?