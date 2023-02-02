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Haberler Yaşam Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın’ın filmi gerçek oldu: Tam 200 metre boyunca...
Giriş Tarihi: 02.02.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 10:25

Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın’ın filmi gerçek oldu: Tam 200 metre boyunca...

İstanbul Kasımpaşa'da ilginç bir olay yaşandı. 61 yaşındaki bir adam silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralandığını fark etmeyen adam, 200 metre yürüdükten sonra yere yığıldı. Görüntüler, Cüneyt Arkın'ın 'Yıkılmayan Adam' filmini hatırlattı...

Yunus Emre KAVAK
Yeşilçam’ın efsanesi Cüneyt Arkın’ın filmi gerçek oldu: Tam 200 metre boyunca...

Akılalmaz olay, dün İstanbul'da yaşandı. 61 yaşındaki Erdinç Gülseren aşağıya doğru yürümeye başladı. Gülseren bir süre sonra yokuşun başına geldiğinde silah sesi duydu.

Yeşilçam’ın efsanesi Cüneyt Arkın’ın filmi gerçek oldu: Tam 200 metre boyunca...

Yaralandığının farkında olmayan Gülseren, aşağıya doğru yürümeye başladı.

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Yeşilçam’ın efsanesi Cüneyt Arkın’ın filmi gerçek oldu: Tam 200 metre boyunca...

Yaklaşık 200 metre hiçbir şey olmamış gibi yürüyen adam, ardından bacağında acı hissederek yere yığıldı.

Yeşilçam’ın efsanesi Cüneyt Arkın’ın filmi gerçek oldu: Tam 200 metre boyunca...

Adamın yaralı halde hiçbir şey olmamış gibi yürüdüğü anlar ise kameralara yansıdı.

Cüneyt Arkın'ın "Yıkılmayan Adam" filmi gerçek oldu! Vurulan adam hiçbir şey olmamış gibi 200 metre yürüdü | Video

Yeşilçam’ın efsanesi Cüneyt Arkın’ın filmi gerçek oldu: Tam 200 metre boyunca...

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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