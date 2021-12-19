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Haberler Yaşam Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün olacak? 31 Aralık yarım gün mü, okullar tatil mi, Cuma resmi tatil mi?
Giriş Tarihi: 19.12.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 11:34

Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün olacak? 31 Aralık yarım gün mü, okullar tatil mi, Cuma resmi tatil mi?

Yılın son günlerinde pek çok vatandaş yılbaşı tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün olacak sorusuyla yeni yıl tatili hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Yılbaşı kutlaması için hazırlık yapan ya da tatili fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar, bu sene yılbaşı tatilinin 3 gün olup olmayacağını merak ediyor. Bu sene yılbaşı haftasonuna denk geliyor. Bu nedenle 31 Aralık Cuma-1 Ocak Cumartesi olan yılbaşı için 31 Aralık yarım gün mü, okullar tatil mi, 31 Aralık Cuma resmi tatil mi soruları gündeme geliyor. İşte merak edilenlerin yanıtı ve detaylar…

Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün olacak? 31 Aralık yarım gün mü, okullar tatil mi, Cuma resmi tatil mi?

2022 yılının ilk günü Cumartesi gününe denk geliyor. 31 Aralık Cuma gecesi yeni yıl kutlaması için plan yapan pek çok kişi, bu sene yılbaşı tatili ne zaman ve kaç gün olacak diye araştırıyor. Pek çok vatandaşın gündeminde yer alan bu konu, öğrenciler tarafından da "31 Aralık yarım gün mü, okullar tatil mi?" sorularıyla inceleniyor. İşte Cuma resmi tatil mi, kaç gün tatil gibi soruların yanıtı…

Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün olacak? 31 Aralık yarım gün mü, okullar tatil mi, Cuma resmi tatil mi?

31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Yılbaşı tatili 1935 yılından bu yana tatil olarak geçiriliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgiye göre, 31 Aralık ise yarım gün değil.

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Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün olacak? 31 Aralık yarım gün mü, okullar tatil mi, Cuma resmi tatil mi?

31 ARALIK CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

31 Aralık Cuma günü resmi tatil ya da yarım gün olmadığından okullar da tatil olmayacak. Dolayısıyla ülke genelindeki tüm eğitim kurumları tam gün faaliyet gösterecek.

2022 YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2022 yılının ilk günü olan 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle yılbaşı tatili 2 gün sürecek.

Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün olacak? 31 Aralık yarım gün mü, okullar tatil mi, Cuma resmi tatil mi?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada, ülkemizde kapanma uygulamasının düşünülmediği duyuruldu. Bu bilgiler ışığında henüz yılbaşı gecesinde sokağa çıkma yasağı uygulaması konusunda bir karar alınmış değil. Konuyla ilgili gelişme olması durumunda detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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