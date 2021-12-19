Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün olacak? 31 Aralık yarım gün mü, okullar tatil mi, Cuma resmi tatil mi?

Yılın son günlerinde pek çok vatandaş yılbaşı tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün olacak sorusuyla yeni yıl tatili hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Yılbaşı kutlaması için hazırlık yapan ya da tatili fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar, bu sene yılbaşı tatilinin 3 gün olup olmayacağını merak ediyor. Bu sene yılbaşı haftasonuna denk geliyor. Bu nedenle 31 Aralık Cuma-1 Ocak Cumartesi olan yılbaşı için 31 Aralık yarım gün mü, okullar tatil mi, 31 Aralık Cuma resmi tatil mi soruları gündeme geliyor. İşte merak edilenlerin yanıtı ve detaylar…