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Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:00

YKS 2. TERCİH TARİHLERİ: 2024 YKS ikinci - ek tercihler, üniversite ek yerleştirmeleri ne zaman, şartları neler?

Son dakika YKS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte istedikleri bölüme yerleşemeyen veya ikinci tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar YKS 2. tercih araştırmasına başladı. Üniversitelerin boş kalan kontenjanlarının açıklanmasıyla birlikte YKS ek tercih işlemleri başlayacak. Peki, YKS 2.tercihleri ne zaman, ek tercihler hangi tarihte başlayacak,şartları neler? İşte YKS ek tercih tarihleri

YKS 2. TERCİH TARİHLERİ: 2024 YKS ikinci - ek tercihler, üniversite ek yerleştirmeleri ne zaman, şartları neler?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS 2.tercih tarihleri araştılıyor. Puanları doğrultusunda hayallerindeki üniversiteler için tercih listesi hazırlayan adaylardan yerleşemeyenler veya ikinci tercih hakkında şansını denemek isteyenler YKS ek tercih sorgulamasına başladı. Peki, YKS 2.tercihleri ne zaman, ek tercihler hangi tarihte başlayacak?

YKS 2. TERCİH TARİHLERİ: 2024 YKS ikinci - ek tercihler, üniversite ek yerleştirmeleri ne zaman, şartları neler?

SON DAKİKA YKS TERCİH SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuç sorgulama ekranı üzerinden YKS tercih sonuçları erişime açıldı.

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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YKS 2. TERCİH TARİHLERİ: 2024 YKS ikinci - ek tercihler, üniversite ek yerleştirmeleri ne zaman, şartları neler?

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANI'NDAN EK TERCİH AÇIKLAMASI!

Sevgili adaylarımız, 2024 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz.
Tüm gençlerimizi tebrik eder, sonuçların hayırlı olmasını dilerim.

Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması Türkiye'de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor.

Kontenjanlar konusunda geçmiş yıllara ait adayların tercihi, yerleşim ve kayıt verilerinin dikkatli bir incelemesine ve özel/kamu sektör temsilcilerinin beklentilerinin ve raporlarının analize dayalı projeksiyonlarımızı vurgulamalıyım.

YKS 2. TERCİH TARİHLERİ: 2024 YKS ikinci - ek tercihler, üniversite ek yerleştirmeleri ne zaman, şartları neler?

YKS İKİNCİ / EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS ikinci yani ek tercihlerinin 23 Ağustos'ta üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından takip eden günlerde ÖSYM tarafından başlatılması bekleniyor. Ek tercih kılavuzu ve boş kalan kalan kontenjanlar ÖSYM tarafından duyurulacak.

YKS 2. TERCİH TARİHLERİ: 2024 YKS ikinci - ek tercihler, üniversite ek yerleştirmeleri ne zaman, şartları neler?

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.
2022 Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2022-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.
Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.
Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu
Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.
2022-YKS ek yerleştirmelerde tercih yapabilmeniz için 2022-YKS yerleştirme puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.

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