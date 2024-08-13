Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
11:00
YKS 2. TERCİH TARİHLERİ: 2024 YKS ikinci - ek tercihler, üniversite ek yerleştirmeleri ne zaman, şartları neler?
Son dakika YKS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte istedikleri bölüme yerleşemeyen veya ikinci tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar YKS 2. tercih araştırmasına başladı. Üniversitelerin boş kalan kontenjanlarının açıklanmasıyla birlikte YKS ek tercih işlemleri başlayacak. Peki, YKS 2.tercihleri ne zaman, ek tercihler hangi tarihte başlayacak,şartları neler? İşte YKS ek tercih tarihleri