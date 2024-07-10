YKS 2024 sonuçları o tarihte erişime açılıyor! ÖSYM ile YKS bugün açıklanır mı, üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2024 sonuçları açıklandı mı sorusu her gün yanıt arıyor. Öğrenciler erken açıklanma ihtimaline karşın ÖSYM sistemini kontrol ediyor. Kesin puanlarına erişecek adaylar daha sonra üniversite tercih kılavuzu ile işlemlerini tamamlayacak. Üniversite sınavı sonuçları sorgulama ekranı açıklanan tarihte erişime açılacak. Peki; YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?