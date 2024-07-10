Haberler
Yaşam
YKS 2024 sonuçları o tarihte erişime açılıyor! ÖSYM ile YKS bugün açıklanır mı, üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 10.07.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
21:30
YKS 2024 sonuçları o tarihte erişime açılıyor! ÖSYM ile YKS bugün açıklanır mı, üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 8-9 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT oturumları ile tamamlandı. YKS 2024 sonuçları sorgulama işlemleri için geri sayım başladı. ÖSYM sonuç takviminde yerini alan tarih gündemde. Hedefledikleri bölüm ve okul için üniversite tercihi yapmayı bekleyen aday öğrenciler YKS açıklandı mı sorusuna her gün yanıt arıyor. Sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinde olacak. Peki; YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, detaylar...