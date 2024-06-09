YKS AYT Matematik-Geometri soruları ve cevapları 2024 gündemde! ÖSYM AYT Matematik soruları ve Geometri cevap anahtarı yayımlandı mı?

YKS AYT Matematik soruları ve cevapları adayların gündemindeki yerini aldı. Sayısal puanlarını merak eden adayların dikkat kesildiği bu derslerde AYT Geometri soruları ÖSYM ile araştırılıyor. Soru ve cevap kitapçığı ile üniversite sınavı puanı hesapları başlıyor. Peki; 2024 AYT Matematik soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanır? İşte, sınava dair merak edilenler...