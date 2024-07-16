YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2024? YKS AYT TYT 1.’si hangi ilden oldu, kaç kişi full yaptı, tam puan aldı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS 2024 birincilerinin kim olup olmadığı merak ediliyordu. ÖSYM Başkanı YKS 2024 sınavında en yüksek puanların hangi illerden çıktığını açıkladı. Şimdi de YKS 2024 birincilerinin isimleri belli oldu. Peki TYT, AYT ve YDT puan türünde birinciler kim oldu? İşte 2024 YKS birincilerinin isimleri...