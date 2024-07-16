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Haberler Yaşam YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2024? YKS AYT TYT 1.'si hangi ilden oldu, kaç kişi full yaptı, tam puan aldı?
Giriş Tarihi: 16.07.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 09:22

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2024? YKS AYT TYT 1.'si hangi ilden oldu, kaç kişi full yaptı, tam puan aldı?

Üniversite sınavı YKS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmasının ardından sınavda birinci olan isim merak ediliyor. ÖSYM YKS sonuçlarını son dakika duyururken YKS birincisi kim oldu, hangi il ve ilçeden çıktı sorusuna da cevap verdi. Listede 2023 YKS oturumlarına göre TYT, AYT ve YDT birincileri, ÖSYM tarafından açıklandı. Peki YKS birincisi kim? 2024 YKS'de kim birinci oldu, tam puan alan var mı, şampiyon hangi ilden çıktı?

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2024? YKS AYT TYT 1.’si hangi ilden oldu, kaç kişi full yaptı, tam puan aldı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS 2024 birincilerinin kim olup olmadığı merak ediliyordu. ÖSYM Başkanı YKS 2024 sınavında en yüksek puanların hangi illerden çıktığını açıkladı. Şimdi de YKS 2024 birincilerinin isimleri belli oldu. Peki TYT, AYT ve YDT puan türünde birinciler kim oldu? İşte 2024 YKS birincilerinin isimleri...

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2024? YKS AYT TYT 1.’si hangi ilden oldu, kaç kişi full yaptı, tam puan aldı?

YKS 1.Sİ KİM OLDU?

TEMEL YETERLİLİK TESTİ BİRİNCİSİ:
Süleyman Mete Genç (Özel Mersin Elit Kolejı-Mersin)

ALAN YETERLİLİK TESTİ BİRİNCİLERİ

EŞİT AĞIRLIK
Berra Kuruş- Galatasaray Lisesi- Galatasaray Üniversitesi

SAYISAL ALANI:
Arda Taşdemir- Cemil Meriç Fen Lisesi- Elazığ

SÖZEL ALANI:
Fatih Emre Düzcan- Özel Riza Bahçehir Anadolu Lisesi

YABANCI DİL
ALMANCA
Sevgi Kırmızıbekmez- Kabataş Erkek Lisesi

ARAPÇA
Yusuf Salih Orhan- Kartal İmam Hatip Lisesi

FRANSIZCA
Yunus Emre Aydoğan- ÇAPA Fen Lİsesi

İNGİLİZCE
Mehmet Alp Güneş- Atatürk Fen Lisesi

RUSÇA
Safiye Yaşar- Ayrancı Anadolu Lisesi

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YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2024? YKS AYT TYT 1.’si hangi ilden oldu, kaç kişi full yaptı, tam puan aldı?

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

YKS SONUÇ EKRANI

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2024? YKS AYT TYT 1.’si hangi ilden oldu, kaç kişi full yaptı, tam puan aldı?

2023 YKS BİRİNCİSİ

Temel Yeterlilik Testi(TYT) Birincisi; Harun DURAK Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi (Niğde),

Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar (Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi -Konya)

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2024? YKS AYT TYT 1.’si hangi ilden oldu, kaç kişi full yaptı, tam puan aldı?
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