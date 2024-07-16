Haberler
Yaşam
YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2024? YKS AYT TYT 1.'si hangi ilden oldu, kaç kişi full yaptı, tam puan aldı?
Giriş Tarihi: 16.07.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
09:22
YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2024? YKS AYT TYT 1.'si hangi ilden oldu, kaç kişi full yaptı, tam puan aldı?
Üniversite sınavı YKS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmasının ardından sınavda birinci olan isim merak ediliyor. ÖSYM YKS sonuçlarını son dakika duyururken YKS birincisi kim oldu, hangi il ve ilçeden çıktı sorusuna da cevap verdi. Listede 2023 YKS oturumlarına göre TYT, AYT ve YDT birincileri, ÖSYM tarafından açıklandı. Peki YKS birincisi kim? 2024 YKS'de kim birinci oldu, tam puan alan var mı, şampiyon hangi ilden çıktı?