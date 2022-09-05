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Haberler Yaşam YKS ek tercih tarihleri 2022: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 05.09.2022 14:28 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 14:35

YKS ek tercih tarihleri 2022: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

''YKS ek tercihler ne zaman başlıyor ve bitiyor?'' soruları yanıt buldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), merakla beklenen YKS ek tercih tarihlerini açıkladı. Hiçbir üniversiteye yerleşemeyen üniversite adayları, belirtilen tarihlerde 2. tercih listelerini hazırlayacak. Bu noktada gözler, YKS boş kontenjanları ve taban puanları bilgisini içeren YKS ek tercih kılavuzuna çevrilmiş durumda. Peki, YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlıyor, tercih ücreti ne kadar? 2022 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar…

YKS ek tercih tarihleri 2022: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS ek tercihler için geri sayım devam ediyor. Merakla beklenen YKS ek tercih tarihleri, YÖK tarafından yapılan açıklama ile netleşti. İlk tercih sürecinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen binlerce üniversite adayı, belirtilen tarihlerde ikinci kez üniversite tercihi yapacak. Üniversite boş kontenjanları ve taban puanları ise YKS ek tercih kılavuzu ile belli olacak. Bu noktada gözler YKS ek tercih kılavuzu için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak, tercih ücreti ne kadar? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar…

YKS ek tercih tarihleri 2022: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

"2022 YKS ek tercih tarihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar, sonuç açıklanma tarihi belli mi?" sorularının yanıtları ve YÖK tarafından paylaşılan tüm bilgiler şöyle;

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YKS ek tercih tarihleri 2022: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ

2022 YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül

YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14 Eylül

YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül

YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül

YKS ek tercih tarihleri 2022: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Ek yerleştirme tercih ücreti, 30,00 TL olarak belirlendi.

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek.

YKS ek tercih tarihleri 2022: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih kılavuzu için bekleyişe geçti. Ancak 2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

Adaylar, yayınlandığı takdirde YKS ek tercih kılavuzuna ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

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