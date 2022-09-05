YKS ek tercihler için geri sayım devam ediyor. Merakla beklenen YKS ek tercih tarihleri, YÖK tarafından yapılan açıklama ile netleşti. İlk tercih sürecinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen binlerce üniversite adayı, belirtilen tarihlerde ikinci kez üniversite tercihi yapacak. Üniversite boş kontenjanları ve taban puanları ise YKS ek tercih kılavuzu ile belli olacak. Bu noktada gözler YKS ek tercih kılavuzu için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak, tercih ücreti ne kadar? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar…