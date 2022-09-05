''YKS ek tercihler ne zaman başlıyor ve bitiyor?'' soruları yanıt buldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), merakla beklenen YKS ek tercih tarihlerini açıkladı. Hiçbir üniversiteye yerleşemeyen üniversite adayları, belirtilen tarihlerde 2. tercih listelerini hazırlayacak. Bu noktada gözler, YKS boş kontenjanları ve taban puanları bilgisini içeren YKS ek tercih kılavuzuna çevrilmiş durumda. Peki, YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlıyor, tercih ücreti ne kadar? 2022 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar…