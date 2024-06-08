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YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran bugün ve yarın otobüs, metrobüs, metro bedava mı, saat kaça kadar ve kimlere ücretsiz?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
07:42
YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran bugün ve yarın otobüs, metrobüs, metro bedava mı, saat kaça kadar ve kimlere ücretsiz?
YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi, yollar bedava mı gibi sorular, her yıl olduğu gibi bu yıl da merak uyandırıyor. Ülkemizde merkezi sınavlarda, sınava giden adayların mağduriyet yaşamadan toplu taşıma ile daha kolay ulaşım sağlaması için ücretsiz ulaşım imkanı sunulduğu biliniyor. Bu durumun bugün de geçerli olup olmadığını merak edenler, 8-9 Haziran bugün ve yarın otobüs, metrobüs, metro bedava mı, saat kaça kadar ve kimlere ücretsiz sorularına yanıt arıyor. İşte açıklamalar…