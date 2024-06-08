YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran bugün ve yarın otobüs, metrobüs, metro bedava mı, saat kaça kadar ve kimlere ücretsiz?

YKS günü trafikte yaşanabilecek yoğunluk ve olumsuzluklar nedeniyle çeşitli düzenlemeler yapılması bekleniyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi yoğun nüfuslu büyükşehirlerde YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi sorusuyla bu düzenlemeler araştırılıyor. Peki, 8-9 Haziran bugün ve yarın otobüs, metrobüs, metro bedava mı, saat kaça kadar ve kimlere ücretsiz? İşte konuya ilişkin açıklamalar.