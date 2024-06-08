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Haberler Yaşam YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran bugün ve yarın otobüs, metrobüs, metro bedava mı, saat kaça kadar ve kimlere ücretsiz?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 07:42

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran bugün ve yarın otobüs, metrobüs, metro bedava mı, saat kaça kadar ve kimlere ücretsiz?

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi, yollar bedava mı gibi sorular, her yıl olduğu gibi bu yıl da merak uyandırıyor. Ülkemizde merkezi sınavlarda, sınava giden adayların mağduriyet yaşamadan toplu taşıma ile daha kolay ulaşım sağlaması için ücretsiz ulaşım imkanı sunulduğu biliniyor. Bu durumun bugün de geçerli olup olmadığını merak edenler, 8-9 Haziran bugün ve yarın otobüs, metrobüs, metro bedava mı, saat kaça kadar ve kimlere ücretsiz sorularına yanıt arıyor. İşte açıklamalar…

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran bugün ve yarın otobüs, metrobüs, metro bedava mı, saat kaça kadar ve kimlere ücretsiz?

YKS günü trafikte yaşanabilecek yoğunluk ve olumsuzluklar nedeniyle çeşitli düzenlemeler yapılması bekleniyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi yoğun nüfuslu büyükşehirlerde YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi sorusuyla bu düzenlemeler araştırılıyor. Peki, 8-9 Haziran bugün ve yarın otobüs, metrobüs, metro bedava mı, saat kaça kadar ve kimlere ücretsiz? İşte konuya ilişkin açıklamalar.

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran bugün ve yarın otobüs, metrobüs, metro bedava mı, saat kaça kadar ve kimlere ücretsiz?

YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'ten yapılan açıklamada "8-9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak YKS'ye katılım sağlayacak öğrenciler ve görevliler sınav günü, belgeleriyle İETT araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir." denildi.
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YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran bugün ve yarın otobüs, metrobüs, metro bedava mı, saat kaça kadar ve kimlere ücretsiz?

8-9 HAZİRAN TOPLU TAŞIMA SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

Ücretsiz toplu taşıma kullanım imkanı sınavdan 2 saat önce başlayacak ve sınav bitişinden 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran bugün ve yarın otobüs, metrobüs, metro bedava mı, saat kaça kadar ve kimlere ücretsiz?

YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA HERKESE ÜCRETSİZ Mİ?

8 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılacak YKS'ye katılım sağlayacak öğrenciler ve görevliler sınav günü sınava ilişkin belgeleriyle İETT araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir.
YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 8-9 Haziran bugün ve yarın otobüs, metrobüs, metro bedava mı, saat kaça kadar ve kimlere ücretsiz?

YKS 2024 OTURUMLARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde hafta sonu tamamlanacak. TYT 8 Haziran Cumartesi 10.15'te uygulanırken AYT 10.15'te ve YDT 9 Haziran Pazar günü 15.45'te sabah ve öğle oturumları şeklinde gerçekleştirilecek.

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