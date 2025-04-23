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YKS ne zaman, kaç gün kaldı? ÖSYM takvimi duyurdu! İşte, 2025 TYT, AYT, YDT sınav tarihleri
Giriş Tarihi: 23.04.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
08:50
YKS ne zaman, kaç gün kaldı? ÖSYM takvimi duyurdu! İşte, 2025 TYT, AYT, YDT sınav tarihleri
2025 YKS sınavı için geri sayım sürüyor. Üniversiteye giriş yapacak adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumları için hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2025 sınav takvimi ile YKS tarihleri belli oldu. Üniversite hayali kuran öğrenciler geri sayımı hızlandırmış durumda. Peki, 2025 YKS sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? İşte, TYT, AYT ve YDT tarihleri ve tüm detaylar.