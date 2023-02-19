YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 2023 ÖSYM YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri

YKS başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eğitim ve öğretimin devamlılığı ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi. YÖK kararıyla üniversitelerde uzaktan eğitime geçilirken üniversite sınavında 12. Sınıf 2. Dönem konularından muaf olunacağı duyuruldu. Bu noktada sınavın ertelenmesine yönelik beklentiler arttı. Alınan kararlar sonrası üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca aday, ''YKS ertelendi mi, ertelenecek mi, kaç gün kaldı?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki, 2023 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yapılacak? İşte, 2023 ÖSYM sınav takvimi ile AYT, TYT, YDT başvuru ve sınav tarihleri...