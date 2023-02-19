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Haberler Yaşam YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 2023 ÖSYM YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri
Giriş Tarihi: 19.02.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 11:23

YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 2023 ÖSYM YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri

YKS ne zaman, ertelendi mi soruları gündemdeki yerini koruyor. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası 12. sınıf ikinci dönem konularının üniversite sınavına dahil edilmeyeceği açıklandı. Bu gelişme sonrası 2023 AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Sınav hazırlıklarını sürdüren binlerce üniversite adayı, ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını yakın takibe aldı. Peki, YKS ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayınlandı mı, kaç gün kaldı? İşte, ÖSYM ile YKS 2023 başvuru tarihleri ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 2023 ÖSYM YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri

YKS başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eğitim ve öğretimin devamlılığı ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi. YÖK kararıyla üniversitelerde uzaktan eğitime geçilirken üniversite sınavında 12. Sınıf 2. Dönem konularından muaf olunacağı duyuruldu. Bu noktada sınavın ertelenmesine yönelik beklentiler arttı. Alınan kararlar sonrası üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca aday, ''YKS ertelendi mi, ertelenecek mi, kaç gün kaldı?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki, 2023 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yapılacak? İşte, 2023 ÖSYM sınav takvimi ile AYT, TYT, YDT başvuru ve sınav tarihleri...

YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 2023 ÖSYM YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri

YKS 2. DÖNEM KONULARI OLMAYACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.

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YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 2023 ÖSYM YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri

YKS SINAV TARİHİ İLK TAKVİMDE NASILDI?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.

Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti. Ancak daha sonra 2023 YKS takvimi seçim dönemine denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.

YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 2023 ÖSYM YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri

YKS 2023 NE ZAMAN?

ÖSYM henüz 2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri bilgisini de içeren güncel sınav takvimini yayınlamadı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.

YKS başvurularının 1-2 hafta içinde başlaması bekleniyor. 2023 YKS başvuru ve sınav tarihi hakkında bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 2023 ÖSYM YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri

YKS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

2023 YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. YKS'nin ertelenmesi ile ilgili bir karar alındığında haberimizde mutlaka yer verilecektir.

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