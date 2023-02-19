YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 2023 ÖSYM YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri

YKS ne zaman, ertelendi mi soruları gündemdeki yerini koruyor. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası 12. sınıf ikinci dönem konularının üniversite sınavına dahil edilmeyeceği açıklandı. Bu gelişme sonrası 2023 AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Sınav hazırlıklarını sürdüren binlerce üniversite adayı, ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını yakın takibe aldı. Peki, YKS ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayınlandı mı, kaç gün kaldı? İşte, ÖSYM ile YKS 2023 başvuru tarihleri ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.