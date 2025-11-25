Haberler
YKS SINAVI TARİHİ 2026: Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, kaç gün kaldı? TYT, AYT, YDT tarihleri
Giriş Tarihi: 25.11.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 15:23
2026 YKS için geri sayım başladı. ÖSYM, yeni sınav takvimiyle birlikte TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihlerini duyurdu. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği üniversite sınavı takvimi açıklanırken, adaylar çalışma planlarını sınav günlerine göre oluşturmaya başladı. Peki, 2026 Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte TYT, AYT, YDT tarihleri...