YKS SINAVI TARİHİ 2026: Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, kaç gün kaldı? TYT, AYT, YDT tarihleri
Giriş Tarihi: 25.11.2025 14:51 Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 15:23

YKS SINAVI TARİHİ 2026: Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, kaç gün kaldı? TYT, AYT, YDT tarihleri

2026 YKS için geri sayım başladı. ÖSYM, yeni sınav takvimiyle birlikte TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihlerini duyurdu. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği üniversite sınavı takvimi açıklanırken, adaylar çalışma planlarını sınav günlerine göre oluşturmaya başladı. Peki, 2026 Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte TYT, AYT, YDT tarihleri...

Üniversite sınavı heyecanı milyonlarca öğrenciyi sardı. ÖSYM'nin resmi takvimiyle birlikte TYT, AYT ve YDT oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar, açıklanan günlere göre planlamalarını şekillendirmeye başladı. Peki 2026 YKS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin duyurduğu sınav takvimi ve oturum tarihleri…

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS başvuruları, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

YKS 2026 NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

1. Oturum TYT 20 Haziran 2026

2. Oturum AYT 21 Haziran 2026

3. Oturum YDT 21 Haziran 2026

YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

