YKS SINAVI TARİHİ 2026: Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, kaç gün kaldı? TYT, AYT, YDT tarihleri

Üniversite sınavı heyecanı milyonlarca öğrenciyi sardı. ÖSYM'nin resmi takvimiyle birlikte TYT, AYT ve YDT oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar, açıklanan günlere göre planlamalarını şekillendirmeye başladı. Peki 2026 YKS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin duyurduğu sınav takvimi ve oturum tarihleri…