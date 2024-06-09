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Haberler Yaşam YKS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI! YKS AYT, TYT ve YDT soru ve cevap anahtarı TIKLA-ÖĞREN!
Giriş Tarihi: 09.06.2024 20:30 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 20:30

YKS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI! YKS AYT, TYT ve YDT soru ve cevap anahtarı TIKLA-ÖĞREN!

YKS'de AYT, TYT ve YDT oturumları sona erdi. 8-9 Haziran'da tamamlandı. Sınavın sona ermesinin ardından gözler YKS soru cevap anahtarı kitapçığına çevrildi. 3 milyondan fazla adayın başvurusuyla düzenlenen üniversite sınavı sonuçları 17 Temmuz'da ilan edilecek. Bu noktada sonuçların açıklanmasını uzun bir süre varken, adaylar YKS cevap anahtarıyla doğru ve yanlışlarını kontrol etmek istiyor. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi derslerinden sorumlu olan adaylar " YKS soruları ve cevapları açıklandı mı" sorusuna yanıt arıyor. İşte, YKS AYT, TYT ve YDT cevap anahtarı açıklandı!

YKS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI! YKS AYT, TYT ve YDT soru ve cevap anahtarı TIKLA-ÖĞREN!

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS): Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. 3 milyonu aşkın öğrencinin katılım sağladığı sınavda heyecanla beklenen YKS cevap anahtarı 9 Haziran saat 18.50 itibarıyla erişime açıldı. İşte, TYT-AYT-YDT soru ve cavap anahtarı tıkla-sorgula ekranı!

YKS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI! YKS AYT, TYT ve YDT soru ve cevap anahtarı TIKLA-ÖĞREN!

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS): Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı!

8 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları'na 9 Haziran 2024 tarihinde saat 18.50'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

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YKS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI! YKS AYT, TYT ve YDT soru ve cevap anahtarı TIKLA-ÖĞREN!

2024-YKS (TYT,AYT VE YDT) TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI! YKS AYT, TYT ve YDT soru ve cevap anahtarı TIKLA-ÖĞREN!

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI! YKS AYT, TYT ve YDT soru ve cevap anahtarı TIKLA-ÖĞREN!

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA) için TIKLAYINIZ!

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA) için TIKLAYINIZ!

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA) için TIKLAYINIZ!

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE) için TIKLAYINIZ!

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA) için TIKLAYINIZ!

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