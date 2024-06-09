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YKS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI! YKS AYT, TYT ve YDT soru ve cevap anahtarı TIKLA-ÖĞREN!
Giriş Tarihi: 09.06.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
20:30
YKS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI! YKS AYT, TYT ve YDT soru ve cevap anahtarı TIKLA-ÖĞREN!
YKS'de AYT, TYT ve YDT oturumları sona erdi. 8-9 Haziran'da tamamlandı. Sınavın sona ermesinin ardından gözler YKS soru cevap anahtarı kitapçığına çevrildi. 3 milyondan fazla adayın başvurusuyla düzenlenen üniversite sınavı sonuçları 17 Temmuz'da ilan edilecek. Bu noktada sonuçların açıklanmasını uzun bir süre varken, adaylar YKS cevap anahtarıyla doğru ve yanlışlarını kontrol etmek istiyor. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi derslerinden sorumlu olan adaylar " YKS soruları ve cevapları açıklandı mı" sorusuna yanıt arıyor. İşte, YKS AYT, TYT ve YDT cevap anahtarı açıklandı!