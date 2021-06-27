YKS soru yorumları | YKS soruları nasıldı: Zor muydu kolay mıydı? YKS soruları ve yorumları! 2021 YKS soruları ve uzman, öğrenci yorumları...

YKS soruları yorumları 2021, TYT oturumunun geride kalmasının ardından araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci, üniversite sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) soruları karşısında ter döktü. Adaylar, sınavın ardından YKS soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı konusuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Zira, YKS soru yorumları ile adaylar, uzmanlar başta olmak üzere çeşitli kişilerin de YKS soruları karşısında fikrini öğrenebiliyor.

YKS NASILDI, TYT SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

YKS soru yorumları, Twitter başta olmak üzere birçok platformda paylaşılmaya başlandı. YKS TYT soruları zor muydu kolay mıydı konusuyla ilgili olarak öğrencilerle beraber uzman yorumları da yapıldı. Peki, 2021 YKS nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

İşte, YKS TYT soru yorumları 2021