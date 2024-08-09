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Giriş Tarihi: 09.08.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 07:44

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI: osym.gov.tr YKS tercih sonuçları 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

YKS tercih sonuç sorgulama ekranı osym.gov.tr ekranı üzerinden erişime açılacak. YKS 2024 tercih sonuçlarının açıklanması üniversite tercihlerini gerçekleştiren adaylar tarafından sorgulanıyor. 25 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri 4 Ağustos'ta sona erdi. Hayallerindeki üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar ÖSYM sonuç sayfasını takip ediyor. Peki, YKS tercih sonuçları 2024 açıklandı mı, üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI: osym.gov.tr YKS tercih sonuçları 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Üniversite yerleştirme sonuçları bu sene tercihlerini gerçekleştiren üniversite öğrencisi adaylarının gündemine yerleşti. 25 Temmuz'da başlayan tercih süreci 4 Ağustos'a kadar uzatılmıştı. Tercih listelerini hazırlayıp tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden takip ediyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI: osym.gov.tr YKS tercih sonuçları 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak 19 Ağustos'taki üniversite kayıt süreci öncesinde yerleştirme sonuçlarının açıklanması ön görülüyor.
Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 19 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlamıştı. 2023 yılının bilgileri baz alındığında, bu sene de tercih sonuçlarının 14 Ağustos'ta kadar açıklanması ön görülüyor. Ancak resmi açıklama henüz gelmedi.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI: osym.gov.tr YKS tercih sonuçları 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI: osym.gov.tr YKS tercih sonuçları 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek.

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI: osym.gov.tr YKS tercih sonuçları 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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