Giriş Tarihi: 09.08.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
07:44
YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI: osym.gov.tr YKS tercih sonuçları 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
YKS tercih sonuç sorgulama ekranı osym.gov.tr ekranı üzerinden erişime açılacak. YKS 2024 tercih sonuçlarının açıklanması üniversite tercihlerini gerçekleştiren adaylar tarafından sorgulanıyor. 25 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri 4 Ağustos'ta sona erdi. Hayallerindeki üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar ÖSYM sonuç sayfasını takip ediyor. Peki, YKS tercih sonuçları 2024 açıklandı mı, üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı